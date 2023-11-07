Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si solda sıfır kalır! Aman dikkat, bu burçlar ne aşk ne de sevgi biliyor

Aşk bazıları için çocuk oyuncağı, birçok kişi için de karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologlar 3 burcun iyi bir aşk oyuncusu olduğunu vurguluyor. Onlar, Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si gibi gözlerine kestirdikleri kişinin gönlünü çelebilirler. İşte "Aşkımdan ölüyorum" dese bile kanmamanız gereken o burçlar...

SADAKAT KELİMESİNİN ANLAMINDAN BİR HABERLER!

Aslanlar manipülasyon da iyidir. Bu sebeple onları hayatına alacak kişilerin dikkat etmesi gerekir. Aşıkmış gibi davranabilirler.

Öte yandan birçoğu ilişkilerinde dürüst olsa da sadık olmayı beceremezler.

TUTKULU İLİŞKİLERİN PEŞİNDEN GİDERLER!

Tutkulu yönleri ile bilinen Akrep burcu insanı konu aşk olunca tehlikelidir. Fakat gerçekten aşık olduklarında gözleri hiç kimseyi görmez.

Akrepler ilişkilerde çoğunlukla güven problemi yaşarlar. Yalnızca tutkulu ilişkilerin peşinden giderler. Öte yandan duygusal yakınlaşmalar pek onlara göre değildir.

FLÖRTÖZ OLDUKLARI İÇİN ONLARLA AŞK OLDUKÇA ZORDUR!

İkizler burcu insanı konu aşk olduğunda çocuk gibidir. İletişim yönü kuvvetli olan İkizler son derece flörtözdür. Onlar, hayatlarına giren kişilere aşıkmış gibi davranabilirler.

Karakterleri sebebiyle içerisinde bulundukları karmaşa, kafalarını karıştırabilir. Astrologlara göre; İkizler anın tadını çıkarmayı sever ve aşk yaşamayı bilmez.

