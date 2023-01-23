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Yaptığı cinsel deney penisinin kesilmesine neden oldu! Sıkışan halkayı çıkartamayınca...

23.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada cinsellik üzerine yapılan ve kötü sonuçlanan birçok cinsel deney vakası bulunuyor. Bu deneylerin sonucunda hasar gören cinsel organların kesilmesi gerekebiliyor. Çin'de yaşayan bir adamın cinsel organına taktığı halkayla başına gelenler duyanları şok ediyor.

Yaptığı cinsel deney penisinin kesilmesine neden oldu! Sıkışan halkayı çıkartamayınca...

Çin'de yaşayan 72 yaşındaki yaşlı bir adam yoğun bir ağrı nöbeti yaşadıktan sonra hastaneye başvurdu. Hastanede penisine halka taktığını itiraf eden adam 6 aydır 2 cm kalınlığındaki metal halkayla yaşadığını açıkladı. Asian Journal of Surgery'de kimliği belirsiz adamın korkunç olayını detaylandıran cerrahlar, organının nasıl önemli ölçüde şiştiğini gösteren resimler paylaştı.

HALKAYI ÇIKARMAK İÇİN TESTERE KULLANDILAR

Ülserler ayrıca 'çevreleyen deride' de görülüyordu. Ancak adam idrar yaparken herhangi bir zorluktan şikayet etmedi. Doktorlar başlangıçta sıradan aletler kullanarak yüzüğü çıkarmaya çalıştılar ancak girişimleri başarısız oldu. İtfaiyeden ağır bir tel kesici şeklinde profesyonel kesme ekipmanını ödünç aldılar. Ancak yüzüğü çıkarma çabaları yine başarısız oldu. Sağlık görevlileri sonunda, genellikle metali kesmek için kullanılan bir daire testere ve başka bir ağır hizmet aleti kullanarak onu çıkardı.

Yeni Proje - 2023-01-23T094252.080

PENİSİN TAMAMINI KURTARAMADILAR

Metal kesmek yan ürün olarak ısı oluşturur, bu nedenle işlem sırasında serin kalması için adamın penisine su püskürtülmesi gerekiyordu. Ancak müdahale eden ekibe göre, penisinin tamamını kurtarmak için çok geçti. Kan akışının olmaması nedeniyle penis kökündeki ölü doku çıkarıldı ve yara dikildi. Şişliği hafifletmek için adamın penisine de 'drenaj şeridi' yerleştirmek için üç kesik açıldı. Ameliyatın ardından adama antibiyotik verildi.

YARASI İKİ AY SONRA İYİLEŞTİ

Sağlık görevlileri, hastanede yedi gün kaldıktan sonra şişliğin 'önemli ölçüde azaldığını' söyledi ve adama daha fazla antibiyotik verildi. Doktorları, iki ay sonra yapılan bir takip randevusunun yarasının iyileştiğini ve idrara çıkabileceğini gösterdiğini söyledi.

Yeni Proje - 2023-01-23T094231.178

MASTÜRBASYON İÇİN KULLANIYORLAR

Penil boğulma ilk olarak 1755'te tıbbi literatüre girdi ve o zamandan beri 100'den az resmi raporla nadiren belgelendi. Penis halkaları damarlardaki kan akışını azaltır, bu da penis ve testislerin şişmesine neden olur. Erkekler genellikle cinsel doyumun yanı sıra 'cinsel merakı' artırmak için mastürbasyon yapmak için cihazları kullanır. Bazen akıl hastası kişiler tarafından da yapıldığını belirttiler. Metal halkalar ve koniler, borular ve plastik şişe boyunları gibi nesnelerin hepsinin penis boğulma vakalarında kullanıldığı bildirildi.

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