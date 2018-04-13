Yara izlerini dövmeyle sanata dönüştürdüler

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Yara izlerini sanata dönüştüren 16 kadın
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İyi bir kahkahanın bütün acıları iyileştirdiğini söylüyor Madeleine L'engle
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Yara izlerinin sanatın bir parçası olamayacağını kim söyledi?
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Bu dövme 13 saat düz oturmama değdi
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Göğüs dövmesi hayatta kalmak için güzel bir yol
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Çiçekler her zaman ilgi çeker
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Negatif bir şeyi iyi bir şeye dönüştürmek
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Daha iyi bir sütyen bulamam
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İşte yara izlerini dövmelerle kapatan diğer insanlar
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