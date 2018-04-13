Yara izlerini dövmeyle sanata dönüştürdüler

İşte sizin için derlediklerimiz!

1 / 16 İyi bir kahkahanın bütün acıları iyileştirdiğini söylüyor Madeleine L'engle

2 / 16 Yara izlerinin sanatın bir parçası olamayacağını kim söyledi?

3 / 16 Bu dövme 13 saat düz oturmama değdi

4 / 16 Göğüs dövmesi hayatta kalmak için güzel bir yol

6 / 16 Çiçekler her zaman ilgi çeker