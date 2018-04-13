KADIN

Yara izlerini dövmeyle sanata dönüştürdüler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Bir insan zor zamanlar geçirdiğinde vücut sanatı yeni bir anlam kazanabilir. Tıpkı bu insanların yaptığı gibi. Dövmelerle iyileştiklerini ve özgüven kazandıklarını söyleyen kadınlar, vücutlarını sanat eserine dönüştürdü.

İşte sizin için derlediklerimiz!

Yara izlerini sanata dönüştüren 16 kadın

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İyi bir kahkahanın bütün acıları iyileştirdiğini söylüyor Madeleine L'engle

İyi bir kahkahanın bütün acıları iyileştirdiğini söylüyor Madeleine L'engle
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Yara izlerinin sanatın bir parçası olamayacağını kim söyledi?

Yara izlerinin sanatın bir parçası olamayacağını kim söyledi?
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Bu dövme 13 saat düz oturmama değdi

Bu dövme 13 saat düz oturmama değdi
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Göğüs dövmesi hayatta kalmak için güzel bir yol

Göğüs dövmesi hayatta kalmak için güzel bir yol
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Deniz benimle

Deniz benimle
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Çiçekler her zaman ilgi çeker

Çiçekler her zaman ilgi çeker
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Negatif bir şeyi iyi bir şeye dönüştürmek

Negatif bir şeyi iyi bir şeye dönüştürmek
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Daha iyi bir sütyen bulamam

Daha iyi bir sütyen bulamam
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İşte yara izlerini dövmelerle kapatan diğer insanlar

İşte yara izlerini dövmelerle kapatan diğer insanlar
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Anahtar Kelimeler:
dövme sanatı yara izine dövme

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