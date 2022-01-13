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Yargı 16. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Cezaevinden çıkan Ceylin, Ilgaz'ın kollarına koşuyor

13.01.2022 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 16. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Ceylin cezaevinden çıkıyor. Tutuksuz yargılanan Ceylin kendisini ailesinin evinde rahat hissedemez. Alıştığı her şey birbiri ardına değişirken artık onu tek mutlu den şeyin Ilgaz'ın yanında olmak olduğu anlar. Ilgaz'ın kollarına koşan Ceylin biraz olsun rahat bir nefes alır.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 16. yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yargı'nın yeni bölümünde, Ceylin'i kurtarmak için savcılık görevinden istifa eden Ilgaz, avukat olarak sevdiği kadının savunmasını yaparak cezaevinden çıkmasını sağlıyor. Ceylin, Ilgaz'ın kollarına koşuyor.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin, cezaevine girerken Ilgaz, şok bir karar alıyor! Ceylin’in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz’da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin’in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

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Yekta Tilmen, oğlu Engin’in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir.

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Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

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Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin’i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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