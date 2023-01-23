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Yargı dizisinde Pars savcı öldü mü? Mehmet Yılmaz Ak Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sosyal medyada yorum yağdı

23.01.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Pars savcının ölüp ölmediği merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı her hafta pazar akşamları ekranlara geliyor. Dizide Pars karakterine Mehmet Yılmaz Ak hayat veriyor. Yayınlanan son bölüme patlayan bomba damga vurdu. Peki, Yargı dizisinde Pars savcı öldü mü? Mehmet Yılmaz Ak Yargı dizisinden ayrıldı mı?

Yargı dizisinde Pars savcı öldü mü? Mehmet Yılmaz Ak Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sosyal medyada yorum yağdı

Yargı dizisinde Pars'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Yargı dizisinin son bölümüne Pars'ın ölüp ölmediği sorusu damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan bölümün ardından “Hayır ya Pars’a bir şey olmasın”, “Pars ölürse izlemem”, “Pars ölürse bırakırım diziyi” yorumlarında bulundular.

YARGI DİZİSİNDE PARS ÖLDÜ MÜ?

Yargı dizisinde Ilgaz’ın arabasına yerleştirilen bomba patladı. Pars ve Metin’in iyi olup olmadığı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümde merak edilen sorunun yanıt bulması bekleniyor.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları yayınlanan bölümün ardından “Hayır ya Pars’a bir şey olmasın”, “Pars ölürse izlemem”, “Pars ölürse bırakırım diziyi” yorumlarında bulundular.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 35 yaşındadır. Sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı. 177 cm boyunda ve 75 kg. 8 Şubat 1986, Diyarbakır doğumlu. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Birçok özel tiyatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak, Beşinci Basamak adlı oyunu 2008 yılında yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü almıştır.

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