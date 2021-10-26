Yargı dizisinin yakışıklı savcısı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

Pınar Deniz ile başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu'nun, 6 yıl önce paylaştığı bir aşk pozu büyük merak uyandırdı. İşte Urgancıoğlu'nun 2015 yılında paylaştığı o fotoğraf:

Kaan Urgancıoğlu ile öpüşen kişinin, meslektaşı Zeynep Oymak olduğu iddia edildi.

İddiaya göre Urgancıoğlu ve Oymak, uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.

Öte yandan, Aşk 101 ve Yargı dizisinde birlikte rol alan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyada en çok yakıştırılan çiftler arasında gösteriliyor.

Pınar Deniz ise meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşkını, magazin basınına ilan etmişti.



