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  4. Yargı dizisinin yakışıklı savcısı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

Yargı dizisinin yakışıklı savcısı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

26.10.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ilgaz' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun 2015 yılında paylaştığı bir gönderi, takipçilerini şaşırttı.

Yargı dizisinin yakışıklı savcısı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

Pınar Deniz ile başrolü paylaştığı Yargı dizisiyle fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu'nun, 6 yıl önce paylaştığı bir aşk pozu büyük merak uyandırdı. İşte Urgancıoğlu'nun 2015 yılında paylaştığı o fotoğraf:

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

Kaan Urgancıoğlu ile öpüşen kişinin, meslektaşı Zeynep Oymak olduğu iddia edildi.

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

İddiaya göre Urgancıoğlu ve Oymak, uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

Öte yandan, Aşk 101 ve Yargı dizisinde birlikte rol alan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyada en çok yakıştırılan çiftler arasında gösteriliyor.

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!

Pınar Deniz ise meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşkını, magazin basınına ilan etmişti.

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'ndan dudak dudağa poz!


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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