Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! O halini görenler tanıyamadı

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük bir çıkış yakayalayan Pınar Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Vatanım Sensin, Beyaz Yalan, Bir Deli Rüzgar ve Aşk 101 gibi pek çok yapımda rol alan ünlü ismin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarına ait çalışmaları merak edilen Pınar Deniz'in, henüz ünlü olmadan önce Murat Dalkılıç'ın Yani şarkısının klibinde rol aldığını duyanlar inanamadı.

Klipteki görüntüleriyle oldukça şaşırtan Deniz'in eski halini görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterine hayat verdi.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

