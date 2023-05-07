MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sezon finalindeki oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı! "Kadın oyuncu olmak için doğmuş"

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sezon finalindeki oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı! "Kadın oyuncu olmak için doğmuş"

07.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi bu akşam yayınlanan bölümle sezon finaline gidiyor. 3. sezonun çekileceğinin açıklanması dizinin izleyicilerini oldukça sevindirmişti. Son bölümde Yargı Ilgaz öldü mü ölmedi mi merak ediliyordu. Pınar Deniz yeni bölümdeki oyunculuğuyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sezon finalindeki oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı! "Kadın oyuncu olmak için doğmuş"

Yargı sezon finali ile büyük ilgi görmeye devam ediyor. Pazar akşamlarının büyük heyecanla beklenen dizisi, bu akşamki bölümüyle yaz tatiline giriyor. Ilgaz savcının morg sahneleri ile sosyal medyada konuşulan Yargı dizisine, avukat Ceylin Erguvan Kaya'nın ağladığı ve eşi Ilgaz'ın cansız bedenini gördüğü sahneler damga vurdu.

FvjAik6WcAEmzDu

Bu akşam 2. sezonun son bölümüyle ekrana gelen Yargı dizisi, Ilgaz'ın cenaze sahneleriyle oldukça konuşuluyor. Özellikle Ceylin'in morgda Ilgaz'ı gördüğü ve sağladı sahne izleyicileri oldukça duygulandırdı.

FvjAik5XwAIXwj3

Ceylin'in Ilgaz'a ağlayarak, "Sevgilim, beni bırakıp neden gittin? Ben sensiz nasıl yaşayacağım?" dediği sahne sosyal medyada viral oldu.

FvjAik9XoAMCsy5

Komiser Eren'in ağlamayışı ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kullanıcılar sosyal medyada, Ilgaz'ın ölümünün planın bir parçası olduğunu düşündüklerini yazdılar.

DEFNE YÜREK DAĞLADI

Ilgaz'ın cansız bedeninin defnedildiği sahneler ise izleyicileri oldukça duygulandırdı. Özellikle Ilgaz'ın küçük kardeşi Defne'nin abisinin ölümüne çok ağlaması izleyen herkesi ağlattı.

FvjMuRTWwAIpoD3

Ilgaz ve Çınar'ın kardeşi Defne Kaya'yı canlandıran Beren Nur Karadiş ise performansıyla büyük beğeni topladı. İzleyiciler Beren Nur Karadiş için, 'Bu yaşta bu oyunculuk. Helal olsun' gibi yorumlarda bulundular.

FvjMuRRWIAYRR4l

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef All Star bombası! Bakın yarışmacıları arasında kimler varMasterChef All Star bombası! Bakın yarışmacıları arasında kimler var
27 yıllık evlilik bitiyor! İlk açıklama geldi! Duruşma tarihi... 27 yıllık evlilik bitiyor! İlk açıklama geldi! Duruşma tarihi...
Transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi! Gören Serenay Sarıkaya sandıTransparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi! Gören Serenay Sarıkaya sandı
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Pınar ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, emekli ve memur maaşları...

İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!

İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı!

İnce'nin teklifine verdiği yanıt gündem oldu!

İnce'nin teklifine verdiği yanıt gündem oldu!

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Her şey bir an önce onlara ulaşmak için... Suyun yönü değiştirildi!

Her şey bir an önce onlara ulaşmak için... Suyun yönü değiştirildi!

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.