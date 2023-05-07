Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sezon finalindeki oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı! "Kadın oyuncu olmak için doğmuş"

Yargı sezon finali ile büyük ilgi görmeye devam ediyor. Pazar akşamlarının büyük heyecanla beklenen dizisi, bu akşamki bölümüyle yaz tatiline giriyor. Ilgaz savcının morg sahneleri ile sosyal medyada konuşulan Yargı dizisine, avukat Ceylin Erguvan Kaya'nın ağladığı ve eşi Ilgaz'ın cansız bedenini gördüğü sahneler damga vurdu.

Bu akşam 2. sezonun son bölümüyle ekrana gelen Yargı dizisi, Ilgaz'ın cenaze sahneleriyle oldukça konuşuluyor. Özellikle Ceylin'in morgda Ilgaz'ı gördüğü ve sağladı sahne izleyicileri oldukça duygulandırdı.

Ceylin'in Ilgaz'a ağlayarak, "Sevgilim, beni bırakıp neden gittin? Ben sensiz nasıl yaşayacağım?" dediği sahne sosyal medyada viral oldu.

Komiser Eren'in ağlamayışı ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kullanıcılar sosyal medyada, Ilgaz'ın ölümünün planın bir parçası olduğunu düşündüklerini yazdılar.

DEFNE YÜREK DAĞLADI

Ilgaz'ın cansız bedeninin defnedildiği sahneler ise izleyicileri oldukça duygulandırdı. Özellikle Ilgaz'ın küçük kardeşi Defne'nin abisinin ölümüne çok ağlaması izleyen herkesi ağlattı.

Ilgaz ve Çınar'ın kardeşi Defne Kaya'yı canlandıran Beren Nur Karadiş ise performansıyla büyük beğeni topladı. İzleyiciler Beren Nur Karadiş için, 'Bu yaşta bu oyunculuk. Helal olsun' gibi yorumlarda bulundular.





