Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minisini sıyırıp frikik vermek için çabaladı

Kanal D'nin reyting rekortmeni Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi bulunan Deniz süper minili pozlarını peş peşe paylaştı.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Pınar Deniz, bu defa sosyal medya hesabındaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz leoper desenli süper minisi ile arabada pozlar verdi.

'Ev ile set arasında bir yerdeyim' notu ile paylaştığı pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncu ard arda paylaştığı pozlarında frikik vermek için çabaladı.

Pınar Deniz'e takipçileri; '5'nci pozu çok gereksiz olmuş muhtemelen yanlışlık ile paylaşılmış', '5'nci pozu anlamayanlar', 'Bu güzellik şaka mı', 'Aşkım bu güzellik nedir' gibi yorumlar yaptılar.

4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.

İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Pınar Deniz asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yakaladı. Ayrıca Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

Deniz, Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren güzel oyuncu son olarak Yargı dizisinde başrol olarak izleyicisinin karşısına çıkıyor.



