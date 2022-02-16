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  4. Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı

Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı

16.02.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle dikkat çeken 36 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, genç sevgilisi Nazlı Çetin'den ayrıldı mı?

Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan kötü haber! Sessiz sedasız ayrıldı

Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz Ak'ın bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşadığı biliniyordu.

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinden 14 yaş büyük olması çok konuşulmuştu.

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SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Savcı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, genç sevgilisinden ayrıldı.İş hayatında başarıyı yakalayan oyuncunun özel hayatında ise işler yolunda gitmedi.
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FİKİR ANLAŞMAZLIĞI YAŞADILAR

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan eski Miss Turkey finalistlerinden Nazlı Çetin'le fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı.Taraflar birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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