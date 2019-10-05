"Yargı paketlerini takip edeceğiz"

"Eğer bir an önce bu sınavı gerçekleştirmezsek hukuk diplomaları ve ruhsatnameler duvarlarda tabloların yanına asılacak bir süse dönüşecek." ifadesini kullanan Feyzioğlu, seri yargılama usulü yoluyla da çok sayıda ceza soruşturmasında avukatın varlığının zorunlu tutulacağını kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırlanan yargı paketlerine ilişkin, "İlk paket bu hafta içinde Meclisten çıkacak, devamını da takip edeceğiz. Genç meslektaşlarımızdan istediğimiz, bizi bu mücadelede yalnız bırakmamaları." dedi.

- "Birilerinin kavga etmeden söylemesi lazımdı"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Sadece istinafta incelenip kesinleşen ve doğrudan düşünce özgürlüğüyle ilgili olan 10 bin infazın, yasa çıktığı anda temyize tabi olacağı için durdurulacağını nasıl görmezden gelebiliriz? Yılda 150 bin soruşturma ve kovuşturmada, 'Düşünce özgürlüğü müdür, suç mudur' ikileminde kaldığımızda, 'Yargıtay karar verecek' rahatlığını bu ülkenin vatandaşlarından nasıl esirgeyebiliriz? Birilerinin bunu söylemesi lazımdı, kavga etmeden, iletişim kurarak söylemesi lazımdı. Türkiye Barolar Birliği olarak üzerimize düşeni yaptık."

Ara buluculuk uygulaması kapsamındaki müzakerelerde işçinin avukat yardımından faydalandırılmasını beklediklerini ifade eden Feyzioğlu, bu adımın sosyal devlet ilkesini de hayata geçireceğini söyledi.

Feyzioğlu, her zaman olduğu gibi doğru olanı yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, Yargı Reformu Stratejisi kapsamındaki yargı paketlerine yönelik, "İlk paket bu hafta içinde Meclisten çıkacak, devamını da takip edeceğiz. Genç meslektaşlarımızdan istediğimiz, bizi bu mücadelede yalnız bırakmamaları." değerlendirmesinde bulundu.