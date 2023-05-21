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Yargı sezon finali ne zaman, bu akşam var mı? Yargı bitti mi? 21 Mayıs Kanal D yayın akışı

21.05.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı sezon finali ile gündemdeki yerini koruyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi, geçen haftaki bölümüyle büyük ses getirmişti. Ceylin ve Ilgaz'ın etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Yargı'da izleyenleri derinden etkileyen olaylar yaşandı. Geçen hafta yayınlanan bölüm sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Yargı sezon finali ne zaman, bu akşam var mı? Yargı bitti mi? 21 Mayıs Kanal D yayın akışı

Yargı sezon finali ne zaman, bu akşam var mı? Yargı bitti mi? 21 Mayıs Kanal D yayın akışı

Pazar günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yargı final haberleri ile gündemdeydi. Ceylin ve Ilgaz savcının etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri Yargı sezon finali ve Ilgaz savcı ile ilgili gelişmeleri sorguluyor. Konuya dair Ay Yapım tarafından bir açıklama yapıldı. İşte Yargı sezon finali ve bitip bitmediği ile ilgili gelişmeler...

YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Pars savcı, Rıdvan ve Özge'nin ayrılıklarının ardından Yargı dizisinin final yapması beklenirken, dizinin senaristi Sema Ergenekon'dan yeni bir açıklama gelmişti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan “Yargı” 14 Mayıs’taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde sezon finali yaptı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrol oynadığı dizinin 63. bölüm finali yine seyirciyi şaşırtacak şekilde bitti.

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Bu akşam Yargı sezon finali yaptığı için yayınlanmayacak. Yargı dizisinin yerine o saatte Alita: Savaş Meleği isimli aksiyon filmi ekrana gelecek.

YARGI BİTTİ Mİ?

Kanal D “Yargı 3. sezonda da sizlerle” mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. 36. bölüm ile sezon finali yapan Yargı, 3. sezonda da yine Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

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21 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Yabancı Damat
08.15 Konuştukça - Yeni Bölüm
09.20 Set Ekstra - Yeni Bölüm
09.45 Magazin D Pazar - Yeni Bölüm
13.00 Arda ile Omuz Omuza - Yeni Bölüm
14.00 Üç Kız Kardeş
16.15 Camdaki Kız
18.00 Kanal D Haber Hafta Sonu - Canlı
20.00 Alita: Savaş Meleği - TV'de İlk
22.45 Alita: Savaş Meleği
01.30 Poyraz Karayel
03.45 5N1K
04.45 Kavak Yelleri

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