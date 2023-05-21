Yargı sezon finali ne zaman, bu akşam var mı? Yargı bitti mi? 21 Mayıs Kanal D yayın akışı

Pazar günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yargı final haberleri ile gündemdeydi. Ceylin ve Ilgaz savcının etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri Yargı sezon finali ve Ilgaz savcı ile ilgili gelişmeleri sorguluyor. Konuya dair Ay Yapım tarafından bir açıklama yapıldı. İşte Yargı sezon finali ve bitip bitmediği ile ilgili gelişmeler...

YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Pars savcı, Rıdvan ve Özge'nin ayrılıklarının ardından Yargı dizisinin final yapması beklenirken, dizinin senaristi Sema Ergenekon'dan yeni bir açıklama gelmişti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan “Yargı” 14 Mayıs’taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde sezon finali yaptı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrol oynadığı dizinin 63. bölüm finali yine seyirciyi şaşırtacak şekilde bitti.

Bu akşam Yargı sezon finali yaptığı için yayınlanmayacak. Yargı dizisinin yerine o saatte Alita: Savaş Meleği isimli aksiyon filmi ekrana gelecek.

YARGI BİTTİ Mİ?

Kanal D “Yargı 3. sezonda da sizlerle” mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. 36. bölüm ile sezon finali yapan Yargı, 3. sezonda da yine Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

21 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Yabancı Damat

08.15 Konuştukça - Yeni Bölüm

09.20 Set Ekstra - Yeni Bölüm

09.45 Magazin D Pazar - Yeni Bölüm

13.00 Arda ile Omuz Omuza - Yeni Bölüm

14.00 Üç Kız Kardeş

16.15 Camdaki Kız

18.00 Kanal D Haber Hafta Sonu - Canlı

20.00 Alita: Savaş Meleği - TV'de İlk

22.45 Alita: Savaş Meleği

01.30 Poyraz Karayel

03.45 5N1K

04.45 Kavak Yelleri

