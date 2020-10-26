Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia

Polisin yaptığı inceleme sonucu, ölen eşinin yeğenleri olan Ö.K. ve İ.K.’nın gözaltına alındığını belirten Çimen, “İki kuzenleri gece 3’te ev geldiler bunlar halasının çocukları. Bana ‘Mehmet evde mi’ dediler ben de ‘Hayır evde değil’ dedim. 'Neden arıyorsunuz?' dedim bana dedikleri kelime, ‘Mehmet ablasıyla eniştesini tehdit ediyormuş, öldürecekmiş’ dediler. Bunlarla konuşurken Mehmet geldi eve bu sırada ‘Sen nasıl ablanı tehdit edersin’ dedi ve bir tane vurdu çocuğa. Mehmet 'Yok anne öyle bir şey yok' dedi ve biz sakin şekilde 5’e kadar konuştuk. Sonrasında dediler ki 'Biz Mehmet’i alalım dışarda konuşalım Mehmet geri gelecek eve' dediler alıp gittiler. Beklerken saat 06.30 oldu gelmediler ben de işe gideceğim evden çıkıp otobüse bindim. İşe geldiğim esnada komşum aradı 'Hatice yetiş Mehmet kriz geçiriyor' dedi ama ben inanmadım. 'Bana doğruyu söyle' dedim sonra bana ‘Mehmet balkondan düştü’ dedi o an fenalaştım kendime gelince taksi tutup hastaneye gittim” dedi

“ANNEM DAYANAMAZ”

Hastaneden müdahale odasına doktordan rica edip girdiğini ifade eden Çimen, “Oğlumu gördüm ve sadece dediği ‘Annemi dışarı çıkartın, annem dayanamaz’ dedi. Ben başı dönüp düştü diye düşünüyordum meğerse soymuşlar oğlumu kabloyla vurarak darp etmişler üstünde bin 500 lirası vardı onu almışlar. Sonra da balkondan aşağıya atmışlar. Ben biraz sakinleşince kızımı aradım ve ‘Annem Mehmet seni tehdit etti mi? dedim o da ‘Yok anne Mehmet beni niye tehdit edecek’ dedi. O zaman kafa dank etti bunlar attılar dedim” ifadelerini kullandı.