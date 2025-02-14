Yarışmanın skandalları bitmiyor! Sevgilisini başka bir erkekle izlemişti: Şimdi o aldattı sevgilisi canlı canlı izledi

MYNET|DIŞ HABERLER 'Temptation Island' yarışması çiftlerin ayrılmak ya da onları aldatmaya ikna etmek amacıyla bekarlarla bir aray gelerek bir adada yaşadıkları reality şov. Programda çiftler birbirini aldatırsa ilişki yaşadığı partneri bunu canlı canlı izlemek zorunda. Yarışmanın sonunda ise çiftler geldikleri partnerleriyle ya da adada yeni tanıştıkları biriyle ayrılabilirler.

BİRBİRLERİNİ SINAMAK İSTEDİLER

José Carlos Montoya ve kız arkadaşı Anita Williams programa katıldı. İkili birbirlerini test etmek ve sadakatlerini ölçmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz bölümde Montoya kız arkadaşı Anita'yı başka bir adamla izlemişti. Sevgilisinin ihaneti üzerine öfkelenen Montoya, dizlerinin üzerine çöküp bağırmış ve üzerindeki kıyafetleri parçalamıştı. Ardından ise sahil boyunca koşmuştu.

AYNI ŞEYİ YAPTI

Montoya ihanetin sonrasında sevgilisi Anita'ya aynı şeyi yaptı. Montoya ile Gabriella adlı bir kızın yatakta yakınlaştığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Montoya'yı destekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü gönderiye, "Doğru Montoya. Bu bir geniş gönüş" yorumunu ekledi.