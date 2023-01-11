MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak aşk yaşadığı iddiası Hadise'yi işinden etti! Kaybettiği para...

Yasak aşk yaşadığı iddiası Hadise'yi işinden etti! Kaybettiği para...

11.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 30 Eylül'de sonlandıran ünlü popçu Hadise, dünyaca ünlü bir içecek markasının reklam filminde yer alacaktı. Ancak firma, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası yüzünden Hadise'yle olan anlaşmayı geri çevirdi. Hadise özel hayatıyla ilgili skandal iddialar nedeniyle 14 milyon TL kazanacağı işinden oldu.

Yasak aşk yaşadığı iddiası Hadise'yi işinden etti! Kaybettiği para...

Mehmet Dinçerler'le sadece 5 ay süren evliliği ve Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la çıkan yasak aşk dedikoduları yüzünden gündemden düşmeyen Hadise işini başkasına kaptırdı. Dünyaca ünlü bir içecek markasının ABD’li yetkilileri, Hadise ile yapılacak milyonluk reklam anlaşmasını geri çevirdi.

Hadise’nin şikayetçi olduğu Seren Serengil adliyede:

Takvim Saklambaç'ta yer alan habere göre; Bu skandal haberler, Hadise'nin kariyerine zarar vereceği düşünülürken popçu hem sahne ücretini 500 bin TL'ye çıkardı hem de birbiri ardına 10 ve 12 milyon TL'lik reklam anlaşmaları yaptı. Türk firmalarının "altın yumurtlayan tavuk" diyerek peşinden koştuğu Hadise, dünyaca ünlü bir içecek markasından ise aynı tepkiyi alamadı.

hadise1

MARKAYA ZARAR VEREBİLECEĞİ İÇİN ANLAŞMADAN VAZGEÇTİLER

Firmanın Türk yetkilileri, popçuya 14 milyon TL'lik reklam anlaşması teklifi yaptı. Ancak ABD'li yetkililer, saha araştırması sonucunda Hadise'nin global markalarına zarar vereceğini düşünerek Hadise'yle reklam anlaşmasını onaylamadı.
Hadise’nin şikayetçi olduğu Seren Serengil adliyede:

Konuşulanlara göre; seksi popçunun yerine Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile Ebru Şahin ile Cedi Osman düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlarına bakan yine baktıKız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Cesur pozlarına bakan yine baktı
Seyircinin ağzını açık bırakan 'kasık' yanıtıSeyircinin ağzını açık bırakan 'kasık' yanıtı
Aşk bitti ama aynı evdeler! İşte sebebiAşk bitti ama aynı evdeler! İşte sebebi
Anahtar Kelimeler:
Hadise mehmet dinçer

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Facebook'tan buldu, sahte fizyoterapist hayatını kararttı! Belden aşağısı tutmaz oldu

Facebook'tan buldu, sahte fizyoterapist hayatını kararttı! Belden aşağısı tutmaz oldu

MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu!

MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu!

Feci kazada can pazarı yaşandı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Feci kazada can pazarı yaşandı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.