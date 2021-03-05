Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hasan Ali'den Şahika için ölüm emri! Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 101. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümüne Hasan Ali'nin Şahika'yı öldürtme planı damga vuracak. Evinde saldırıya uğrayan Şahika zor anlar yaşıyor. Saldırgana karşı direnen Şahika ise bir süre sonra ise yenik düşüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender’i rahatsız eder. Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.

