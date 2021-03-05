MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hasan Ali'den Şahika için ölüm emri! Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Yasak Elma 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hasan Ali'den Şahika için ölüm emri! Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

05.03.2021 22:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin dizisi Yasak Elma'nın 101. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Hasan Ali, evlendiği Şahika'yı öldürtmek için harekete geçiyor. Hasan Ali'nin adamı Mahmut, gizlice eve girerek Şahika'ya saldırıyor. Peki Yasak Elma'da Şahika'ya ne olacak? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 101. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümüne Hasan Ali'nin Şahika'yı öldürtme planı damga vuracak. Evinde saldırıya uğrayan Şahika zor anlar yaşıyor. Saldırgana karşı direnen Şahika ise bir süre sonra ise yenik düşüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 100. son bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Hasan Ali ve Ender'den Şahika'ya karşı işbirliğiYasak Elma 100. son bölüm final sahnesi! Yasak Elma'da Hasan Ali ve Ender'den Şahika'ya karşı işbirliği

Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başlar ve bu durum Ender’i rahatsız eder. Çağatay, Cansu yüzünden kimin onu tehdit ettiğini araştırırken uzun zamandır sakladığı sırrını açıklamak zorunda kalır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Hükümsüz dizisine sürpriz isim!Hükümsüz dizisine sürpriz isim!
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Eda Ece Erdal Özyağcılar Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Diğer Haberler

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı'nda Mavi'nin geçmişindeki sırlar açığa çıkıyor!

Sefirin Kızı'nda Mavi'nin sırları ortaya çıkıyor!

Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj yeni bölüm neler olacak?

Gölgelerden gelen sürpriz herkesi şoke ediyor

Exxen dizisi Hükümsüz'e sürpriz isim! Selen Seyven hikayesiyle etkileyecek

Hükümsüz dizisine sürpriz isim!

Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte Doya Doya Moda'da 5 Mart’ra elenen isim

Doya Doya Moda'da haftanın finali! İşte veda eden isim

Çukur 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve annesi arasında büyük yüzleşme: Sen neredeydin Sultan anamız?

Çukur'da Yamaç hesap soruyor: Sen neredeydin Sultan anamız?

Lupin 2. sezondan ilk fragman geldi

Lupin 2. sezondan ilk fragman geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.