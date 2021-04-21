Yasak Elma 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cansu'dan silahlı saldırı! Yasak Elma'da kim ölüyor?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 108. yeni bölümüyle 26 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Yasak Elma'nın yeni bölümünde şok bir ayrılık yaşanacak.

YASAK ELMA'DA KİM ÖLECEK?

Yasak Elma'nın fragmanında Cansu'nun silahla yalıdaki partiye baskın yapması dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanında Cansu'nun silahından çıkan kurşunlar bir kişi ölüyor, bir kişi ise yaralanıyor. Dizide bir süredir dizide Şahika rolünü canlandıran Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi. Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay'ın da olduğu partide kimin öldüğü ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.



