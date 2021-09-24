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  4. Yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı

Yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı

24.09.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de yasak olduğu halde cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı. Otobüsün, kaza sırasında boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapan hafriyat kamyonuna İETT otobüsü çarptı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayazağa istikametinden Kağıthane istikametine giden hafriyat kamyonunun sürücüsü, yasak olduğu halde cadde üzerindeki ışıklarda 'U' dönüşü yaptı.

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ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kamyonun dönüş yaptığı sırada, Kağıthane istikametinden Ayazağa istikametine ilerleyen İETT'ye bağlı halk otobüsü kamyona çaptı. Kaza sırasında otobüsün boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ve kamyonda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer İstanbul
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