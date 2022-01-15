HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ''Yaşamaz'' bu denildi! Ayakta sallayıp, altını bezliyorlar: Adını Yaşar koyduk

''Yaşamaz'' bu denildi! Ayakta sallayıp, altını bezliyorlar: Adını Yaşar koyduk

15.01.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Gürün ilçesinde yaşayan Mustafa Gündoğan, dede mesleği olan hayvancılığı yıllardır sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Gündoğan, şimdilerde evinde beslediği buzağıyla yürekleri ısıtıyor. 25 Aralık’ tarihinde 20 gün erken doğan simental cinsi buzağıyı evine alan Gündoğan ve eşi ona adeta küçük bir bebek gibi bakıyor.

''Yaşamaz'' bu denildi! Ayakta sallayıp, altını bezliyorlar: Adını Yaşar koyduk

Sivas’ta 20 gün erken doğan buzağıyı evlerine alarak bebek gibi bakan Mustafa Gündoğan ve eşi görenlerin yüreklerini ısıtıyor. Çevresinde ki insanların yaşayamayacağını düşündüğü buzağıya yaşaması umuduyla ‘Yaşar’ ismini de veren aile, buzağıyla çocukları gibi ilgileniyor. Gündoğan ailesi buzağının altını besliyor, bebek biberonuyla süt içiriyor ve beraber televizyon izliyor. Mustafa Gündoğan’ın eşi ise buzağıyı ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor. O görüntüler ise görenlerin yüreğini ısıtıyor. Yaşar isimli buzağının yakın zamanda annesiyle kavuşturulması düşünülüyor.

Screenshot_11

ANNESİ SADECE 1 SAAT GÖREBİLDİ

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Gündoğan, “Hayvancılık bizde dede mesleği olduğundan severek yapıyoruz. Öyle ki İstanbul Üniversitesini bitirip hayvancılığa devam ettim. Hayvanlarla uğraşmak huzur veriyor ve insanları rehabilite ediyor. Tabi ki bu güzel yakışıklı Yaşar danaların sayesinde. Yaşar dana 25 Aralık’ta doğdu. 20 gün erken doğduğu için annesi onu sadece 1 saat görebildi. Daha sonra eve getirip evde bakmaya başladık’’ dedi.

Screenshot_12

''YAŞAMASI UMUDUYLA ADINI YAŞAR KOYDUK'

Gündoğan, buzağıya biberonla süt verdiklerini altına bez bağladıklarını belirterek, “Çevremizdekilerde o erken doğduğu için yaşamayacağını düşünüyorlardı. Bizde yaşaması umuduyla ismini ‘Yaşar’ koyduk. Şükür şimdiye kadar yaşıyor, hayatta gayet sağlığı da yerinde. Yaşar’ın günde 4-5 kez bezini değiştiriyoruz. Çünkü küçük tuvaletini hasta bezine yapıyor. Biberonla besliyoruz iki üç saatte bir 250 ml’lik biberonla 2’şer adet olmak üzere süt veriyoruz. Bu şekilde besleniyor yavrumuz çünkü buzağı biberonu kendisine büyük geldi. Daha küçük bir biberon olan bebek biberonu ancak kendisine oldu. Yaşar inşallah havalarda biraz ısınırsa yakın bir zamanda annesinin yanına gidecek. Onları birbirine kavuşturacağız’’ dedi.

Screenshot_13

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
''Bunun ancak turşusu olur'' deyip doların turşusunu kurdu''Bunun ancak turşusu olur'' deyip doların turşusunu kurdu
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Özel okullar tavan zammı böyle aştı!

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

Meteoroloji 19 il için uyardı! Dikkat, gün ve saat verildi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.