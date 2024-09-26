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Yaşar Alptekin yıllar sonra intihar itirafında bulundu! "Saniyeler içinde direksiyonu..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 15:47
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Bir dönemin aranan mankenlerinden biri olan Yaşar Alptekin maneviyata yönelmiş ve bambaşka bir hayata yönelmişti. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yaşar Alptekin intihar itirafında bulundu.

Yaşar Alptekin yıllar sonra intihar itirafında bulundu! "Saniyeler içinde direksiyonu..."

Bir zamanlar manken, dansçı ve oyuncu olan Yaşar Alptekin maneviyata yönelip cübbeli halleriyle ortaya çıkınca çok konuşulmuştu.

Kendini maneviyata adayan Alptekin zaman zaman ekranlarda yer alıyor. Aramızda Kalmasın'a konuk olan bir dönemin ünlü ismi yıllar sonra intihar itirafında bulundu.

"İntihar teşebbüsünde bulundum" diyen Yaşar Alptekin “Yeni boşanmıştım eşimden boşluğa düşmüştüm motorcuyum. Köprüde kırdım direksiyonu gidiyorum, o anda kızım aklıma geldi. ‘Bensiz ne yapacak?’ dedim. Saniyeler içinde direksiyonu bir anda kırdım" ifadelerini kullandı.

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Cübbeli haliyle akıllarda kalan Yaşar Alptekin'in imaj değişikliği de gözlerden kaçmadı. Ünlü isim takım elbiseli görünümüyle "Eski haline dönmüş" dedirtti.

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1989 yapımı 'Lambada' filmiyle hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin "Hayatım boyunca edebi edepsizden öğrendim. 20 senedir bunu söylüyorum ben din adamı değilim. Ben dinimin adamıyım. Her yerde bunu söylüyorum" demişti.

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