'Yaşayan en seksi erkek' Chris Evans sessiz sedasız evlendi

Marvel dünyasındaki 'Kaptan Amerika' karakterine hayat veren ve geçtiğimiz yıl People dergisi tarafından "yaşayan en seksi erkek" seçilen Chris Evans evlendi.

42 yaşındaki ABD'li aktör, kendisi gibi oyuncu olan Alba Baptista ile dünyaevine girdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin, Boston'da sessiz sedasız evlenmesi gündeme bomba gibi düştü.

Page Six'in haberine göre çift, yakın dostların ve ailelerin olduğu sade bir törenle evlendi.

26 yaşındaki Portekizli oyuncu ile Evans'ın düğün törenine oyuncunun Marvel filmlerinden arkadaşları Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ve Jeremy Renner'ın katıldığı bildirildi.



