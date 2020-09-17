Yasin Obuz’un yeni şarkısı çıktı! Kısa sürede 1.5 milyon izlendi!

TV’de yer alan Yemekteyiz ve MasterChef 2019 yarışma programlarında yer alarak adından söz ettirmeyi başaran Yasin Obuz, Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasıyla popülerliğini arttırdı. Yarışmanın sona ermesinin ardından kolları yeni projesi için sıvayan Survivor Yasin ‘Ala’ ismini verdiği ilk şarkısını piyasaya sürdü. Rap türünde yapılan şarkının klibi ise dün itibariyle dijital platformlarda gösterilmeye başlandı. Ünlü popçu Demet Akalın’ın tam not verdiği klip ve şarkı dinleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

BAŞARISINI ARKADAŞLARIYLA KUTLADI

İlk şarkısı ‘Ala’yı çıkartan Survivor Yasin Obuz değişik bir heyecan yaşıyor. Rap şarkısı için Ağustos ayından bu yana çalışmaları yürüten Yasin Obuz’un klibinde Sercan Yıldırım, Cemal Can Cansever ve Aycan Yanaç yer aldı. Şarkıyı Burak King’ten alan Yasin Obuz, ilk şarkısıyla bir günde 1.5 milyon izlenme sayısına ulaşmayı ve trendlere girmeyi başardı. Yasin Obuz şarkısının tanıtımını ise gerçekleştirdiği partiyle yaptı. Partiye katılan isimler ise takipçilerin dikkatli gözünden kaçmadı.