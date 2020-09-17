Yasin Obuz’un yeni şarkısı çıktı! Kısa sürede 1.5 milyon izlendi!

TV’de yer alan Yemekteyiz ve MasterChef 2019 yarışma programlarında yer alarak adından söz ettirmeyi başaran Yasin Obuz, Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasıyla popülerliğini arttırdı. Yarışmanın sona ermesinin ardından kolları yeni projesi için sıvayan Survivor Yasin ‘Ala’ ismini verdiği ilk şarkısını piyasaya sürdü. Rap türünde yapılan şarkının klibi ise dün itibariyle dijital platformlarda gösterilmeye başlandı. Ünlü popçu Demet Akalın’ın tam not verdiği klip ve şarkı dinleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
İlk şarkısı ‘Ala’yı çıkartan Survivor Yasin Obuz değişik bir heyecan yaşıyor. Rap şarkısı için Ağustos ayından bu yana çalışmaları yürüten Yasin Obuz’un klibinde Sercan Yıldırım, Cemal Can Cansever ve Aycan Yanaç yer aldı. Şarkıyı Burak King’ten alan Yasin Obuz, ilk şarkısıyla bir günde 1.5 milyon izlenme sayısına ulaşmayı ve trendlere girmeyi başardı. Yasin Obuz şarkısının tanıtımını ise gerçekleştirdiği partiyle yaptı. Partiye katılan isimler ise takipçilerin dikkatli gözünden kaçmadı.
Yasin Obuz şarkısının tanıtım partisine MasterChef 2019 ve Survivor 2020 yarışmacılarını davet etti. MasterChef 2019 yarışmacıların tam kadro katıldığı partide Survivor 2020 programından eksikliklerin olduğu fark edildi. Mert Öcal’ın yaptığı paylaşımda Survivor Yasin’in partisine Sercan Yıldırım, Evrim Keklik, Elif Gören, Gizem Birdan, Fatma Günaydın, Yunus Emre Özden ve Makbule Karabudak katıldığını gösterdi. Berkan Karabulut, Nisa Bölükbaşı, Cemal Can Cansever ve Aycan Yanaç gibi isimlerin partide olmaması hayranlarını üzdü.
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