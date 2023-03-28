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  4. Yâsîn Suresi 82. Ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 82. ayeti okunuşu ve anlamı

Yâsîn Suresi 82. Ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 82. ayeti okunuşu ve anlamı

17.03.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur'an-ı Kerim’in en çok okunan surelerinden biri olarak Yâsîn suresi karşımıza çıkar. İslam dininde çok önemli bir yere sahip olan bu sure, Müslümanlar tarafından araştırılmaktadır. Çünkü anlamı ve faziletleri ile öne çıkar. Halk arasında “dilek duası” olarak bilinen Yâsîn suresi 82. Ayet ise özellikle duaların kabul edilmesi için sık sık okunan bir ayettir. İsteklerinin kabul olmasını isteyen kişiler Yâsîn suresi 82. Ayetin anlamını merak eder. Peki Yâsîn suresi 82. ayet tefsiri, meali nedir?

Yâsîn Suresi 82. Ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 82. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Yâsîn Suresi 82. ayet nasıl okunur?
  • Yâsîn Suresi 82. ayet ne anlama gelir?
  • Yâsîn Suresi 82. ayet tefsiri nedir?
  • Yâsîn Suresi 82. ayet fazileti nedir?
  • Yâsîn Suresi 82. ayet kaç defa okunmalı?
  • Yâsîn Suresi 82. ayeti niçin okunur?

Mekke döneminde indirilen Yâsîn suresi, toplam 83 ayetten oluşur. Bu surenin ilk ayetinde geçen Ya ve Sin harfleri, sureye ismini vermiştir. Surenin tamamında genellikle insanların ahlak sorumlulukları, vahiyler, Allah’ın birliği ve yüceliğini gösteren deliller, Kureyş kabilesi, ölümden sonra dirilme gibi konular ele alınır. Bu yüzden İslam dinini öğrenmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir suredir. Yâsîn suresinin 82. Ayeti ise duaların kabul olmasında etkili bir ayettir ve her Müslüman tarafından mutlaka bilinmelidir.

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Yâsîn Suresi 82. ayet nasıl okunur?

Yâsîn Suresi 82. ayet okunuşu konusunda pek çok araştırma yapılır. Çok faziletli bir ayet olduğu için Müslümanlar bu ayeti ezberlemek ister. Kur'an-ı Kerim’de Yâsîn Suresi 82. ayet Arapça olarak yazar ve şu şekildedir:

yasin82

Kur'an-ı Kerim’de Arapçasını okuyamayanlar ise Türkçe okunuşu sayesinde bu ayeti ezberleyebilir. Yâsîn Suresi 82. ayet Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

  • İnnemâ emruhu iżâ erâde şey-en en yekûle lehu kun feyekûn(u)
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Yâsîn Suresi 82. ayet ne anlama gelir?

Yâsîn Suresi 82. ayet anlamı Müslümanların bilmesi gereken bir şeydir. Çünkü sadece ayeti ezberlemek yeterli değildir. Aynı zamanda ayetin mealini de bilmek gerekir. Bu sayede bu ayette verilmek istenen mesaj kavranabilir. Yâsîn Suresi 82. ayet meal olarak şu şekildedir:

  • Bir şeyi istediğinde, O’nun buyruğu “ol!” demekten ibarettir; hemen oluverir.
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Yâsîn Suresi 82. ayet tefsiri nedir?

Yâsîn Suresi 82 ayet Türkçesi, ayette verilmek istenen mesajı anlamak açısından önemlidir; ancak tek başına yeterli değildir. Bu ayetin tam olarak ne anlatmak istediği, tefsirini okuyarak anlaşılabilir. Çünkü tefsirinde daha uzun ve detaylı bir yorum vardır. Yâsîn suresi 82. Ayet tefsiri aşağıdaki gibidir:

Zemahşerî, buradaki ifadenin Allah Teâlâ’nın evrendeki egemenliğinin mutlak olduğunu, irade buyurduğu bir şeyi gerçekleştirmek için vasıtaya ihtiyacının bulunmadığını ve O’nun hakkında zorluk, yorgunluk gibi yaratılmışlara ait kusurların düşünülemeyeceğini vurgulayan mecazi bir anlatım olduğu kanaatindedir (III, 294). Katâde, bu âyetin tefsiriyle ilgili olarak Arap dilinde “kün” (ol) demekten daha kolay bir ifade bulunmadığını belirtir (Taberî, XXIII, 32). Esasen “kün” kelimesinin basit yapısı da konuyu bizim zihnimize yaklaştırma amacı taşır (ayrıca bk. Bakara 2/117). (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 516)

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Yâsîn Suresi 82. ayet fazileti nedir?

Yâsîn Suresi 82 ayet fazileti ve sırları oldukça merak konusudur. Çünkü duaların kabul edilmesi için bu sure önemli bir yer tutar. Ayrıca Yâsîn suresini okumanın faziletleri arasında şunlar da yer alır:

  • Allah’ı ve ahiret hayatını dileyerek Yâsîn suresini okuyan kişileri, Allah’u Teala mutlaka bağışlar.
  • Her gece Yâsîn suresini okuyan kimse, öldüğünde şehit olarak sayılır.
  • Yâsîn suresini geceleri okuyan kişiler, Kuran’ı 7 defa okumuş gibi mükafatlandırılır.
  • Kim Yâsîn suresini gündüzleri okursa, tüm dertleri ve sıkıntıları geçer.
  • Yâsîn suresini okuyan kişilere 20 hac sevabı verilir.
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Yâsîn Suresi 82. ayet kaç defa okunmalı?

Yâsîn Suresi 82. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Çünkü faziletin gerçekleşmesi için belli miktarda tekrarlanması gerekir. Bir dileğin çabucak kabul olması için gece yarısından sonra 2 rekat namaz kılıp ardından 21, 41 ya da 100 defa Yâsîn suresi 82. Ayet okunmalıdır.

Yâsîn Suresi 82. ayeti niçin okunur?

Yâsîn suresinin okunabileceği pek çok durum vardır; çünkü oldukça faziletlidir. Örneğin; günahların affedilmesi, ferah içinde olmak, ölümü yaklaşan hastanın daha kolay can vermesi, sıkıntıların giderilmesi, herhangi bir niyetin gerçekleşmesi için Yasin suresi okunabilir.

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Yasin suresi Ramazan dua

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