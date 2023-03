Yâsîn Suresi 58. Ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

Mekke’de indirilen Yâsîn suresi, Kur'an-ı Kerim’in 36. Suresidir. Toplam 83 ayetten oluşur ve ilk ayetinde geçen “Ya-Sin” harfleri bu sureye ismini vermiştir. Yâsîn suresinde temel olarak vahiy, ahlak yükümlülükleri, Antakya halkı için gönderilen peygamberler, hesap günü ve cezalar anlatılır. Yâsîn suresinin 58. Ayeti oldukça kısadır; ancak anlamı ve faziletleri ile öne çıkar. Bu yüzden Müslümanlar tarafından sık sık okunan bir ayettir. Yâsîn suresinin en önemli ayetlerinden biri olarak kabul edilir.

Yâsîn suresi 58. ayet nasıl okunur?

Yâsîn suresi 58. ayet okunuşu konusunda pek çok araştırma yapılmaktadır. Çünkü bu ayet çok faziletlidir ve ezbere okunmak istenir. Yâsîn suresi 58. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Yâsîn suresi 58. ayet Türkçe okunuşu da bu ayeti ezberlerken kolaylık sağlar. Arapça bilmeyenler direkt Türkçe okunuşuna bakabilir. Bu ayet Türkçe olarak şu şekilde okunur:

Selâmun kavlen min rabbin rahîm(in)

Yâsîn suresi 58. ayet ne anlama gelir?

Yâsîn suresi 58. ayet anlamı da ayetin kendi kadar önemlidir. Çünkü bu ayetin vermek istediği mesaj, ancak anlamını bilerek öğrenilebilir. Yâsîn suresi 58. ayet meal olarak şöyledir:

Engin merhamet sahibi rabden gelen söz şu olacak: “Selâm size!”

Yâsîn suresi 58. ayet tefsiri nedir?

Yâsîn suresi 58 ayet Türkçesi ile beraber tefsirini de bilmek gerekir. Bu sayede ayetin alt metni daha net kavranabilir. Çünkü tefsirinde daha detaylı bir yorum ve analiz vardır. Yâsîn suresi 58. Ayet tefsiri şu şekildedir:

Cennet ehlinin durumuna ilişkin genel bir tasvir içeren 55. âyetteki şuğul kelimesi sözlükte “meşguliyet, eğlenme, oyalanma” anlamına gelmekle beraber burada kastedilen mâna ile ilgili olarak değişik açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXIII, 17-18; Râzî, XXVI, 91-92). Bu açıklamaların ortak noktası, cennetle ödüllendirilenlerin cehennemdekilerin karşılaştığı durumlardan uzak, asla sıkıcı olmayan ve eşsiz haz veren tatlı bir meşguliyet ve nimetler içinde olacakları şeklinde özetlenebilir; bu sebeple belirtilen kelimeyi içeren 55. âyet, “O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler” diye çevrilmiştir. 57. âyetin ilk cümlesi lafzan “Orada onlar için meyve vardır” anlamına gelmektedir. Fakat ifadenin akışı ve bağlamı dikkate alındığında, “Orada onlar için her tür meyveden, yenecek içecek, haz verecek her nimetten bol miktarda vardır” mânasının kastedildiği anlaşılmaktadır (Şevkânî, IV, 431). 58. âyetle ilgili değişik izahlar bulunmakla beraber, burada önemli olan husus, cennet nimetleri hakkında yapılan tasvirlerden sonra, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış olma müjdesinin, belirtilen maddî nimetlerin hepsinden daha değerli olduğuna vurgu yapılmış olmasıdır. Meâlde esas alınan mânaya göre yapılan yorumlarda yüce Allah’ın selâm sözünün melekler vasıtasıyla veya vasıtasız olarak cennet ehline ulaştırılacağı belirtilir (Zemahşerî, III, 290). Farklı bir gramer tahliliyle buradaki selâm kelimesi 57. âyete de bağlanabilmekte ve bu kelimenin başka sözlük anlamlarına göre “istedikleri her şey saftır, şâibesizdir”, “istedikleri her şey verilecektir, teminat altındadır” veya “onlar için esenlik vardır” gibi mânalar verilebilmektedir (Râzî, XXVI, 94-95; Şevkânî, IV, 431; Cenâb-ı Allah’ın cennet ehlini selâmlaması, onlara ne istediklerini sorması ve onların da kendisinin hoşnutluğunu dilediklerini belirtmeleriyle ilgili bazı rivayetler için bk. Taberî, XXIII, 21-22; Elmalılı, VI, 4036-4037; cennet ve nimetleri hakkında bilgi ve değerlendirme için bk. Bakara 2/25; Zuhruf 43/68-73). (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 505-506)

Yâsîn suresi 58. ayet fazileti nedir?

Yâsîn suresi 58 ayet fazileti ve sırları Müslümanlar için merak konusudur. Çünkü bu ayeti okumanın yararları oldukça fazladır. Hangi durumlarda okunması gerektiğini öğrenmek için ise faziletlerini bilmek gerekir. Yâsîn suresi 58. Ayetin faziletleri arasında şunlar yer alır:

Yâsîn suresi 58. Ayeti sürekli okuyan kişiler, Allah’ın izniyle her türlü kötülükten korunur.

Bu ayeti okuyan kişiler cennet hayatına hazırlanır ve dünyada cennet hayatı yaşar.

Teslimi ruhun imanla dolması için Yâsîn suresi 58. Ayetin okunması buyrulmuştur.

Sıkıntılardan kurtulmak için Yâsîn suresi 58. Ayetin sık sık okunması gerekir.

Hasta kişiler şifa bulmak için bu ayeti okumalıdır.

Yâsîn suresi 58. ayet kaç defa okunmalı?

Yâsîn suresi 58. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyenler için çok önemlidir. Çünkü o faziletin gerçekleşmesi için ayeti belli bir miktarda tekrar etmek gerekir. Sıkıntılardan kurtulmak ve şifa bulmak için Yâsîn suresi 58. Ayet 7 ya da 40 gün okunmalıdır. Herhangi bir hayırlı isteğin gerçekleşmesi için bu ayeti, besmele ile beraber 1479 defa okumak gerekir.

Yâsîn suresi 58. ayeti niçin okunur?

Yâsîn suresi 58. Ayetin okunması gereken pek çok durum vardır; çünkü çok faziletlidir. Bu ayet; Allah’u Teala’dan selam almak, kötülüklerden korunmak, cennet hayatına ulaşmak, cennetin her kapısından çağrılmak, Allah’ın dostları arasına katılmak, ilim ve edep sahibi olmak, şifa bulmak, cehennemden kurtulmak için okunabilir.