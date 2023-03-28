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  4. Nûr Suresi 26. Ayet tefsiri ve meali nedir? Nûr Suresi 26. ayeti okunuşu ve anlamı

Nûr Suresi 26. Ayet tefsiri ve meali nedir? Nûr Suresi 26. ayeti okunuşu ve anlamı

17.03.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim, pek çok sure içerir. Bu surelerin her bir ayeti çok özel anlamlara ve faziletlere sahiptir. İslam hukuku açısından önemli bir yere sahip olan Nûr suresi, Müslümanların en çok okuduğu surelerden biridir. Şeriat kuralları ve cezaların ele alındığı bu sure, aynı zamanda din araştırmacılarının da üzerinde durduğu bir suredir. Nûr suresi 26. Ayet ise faziletleri ile öne çıkar ve oldukça merak edilir. Peki Nûr suresi 26. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Nûr Suresi 26. Ayet tefsiri ve meali nedir? Nûr Suresi 26. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Nûr Suresi 26. ayet nasıl okunur?
  • Nûr Suresi 26. ayet ne anlama gelir?
  • Nûr Suresi 26. ayet tefsiri nedir?
  • Nûr Suresi 26. ayet fazileti nedir?
  • Nûr Suresi 26. ayeti niçin okunur?

Medine döneminde indirilen Nûr suresi, toplam 64 ayete sahiptir. 35. Ayetinde geçen Nûr kelimesinden ismini almıştır. Bu sözcük ışık anlamına gelmektedir. Nûr suresinde işlenen başlıca konular arasında bireysel ve toplumsal hayatla ilgili ilkeler ve hükümlerdir. Özellikle aile hayatı ile ilgili önemli hususlara Nûr suresinde rastlamak mümkündür. Nûr suresi 26. Ayet de anlam olarak çok önemli bilgiler içerir. Bu yüzden Müslümanlar tarafından araştırılır ve sık sık okunur. Aynı zamanda çok faziletli bir ayettir.

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Nûr Suresi 26. ayet nasıl okunur?

Nûr Suresi 26. ayet okunuşu nasıldır diye merak eden pek çok kişi vardır. Çünkü bu ayet hem anlam olarak öne çıkar hem de çok faziletlidir. Nûr Suresi 26. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

nur26

Nûr Suresi 26. ayet Türkçe okunuşu sayesinde bu ayeti ezberlemek kolay olur. Çok uzun olmayan Nûr suresi 64. Ayetin Türkçe olarak okunuşu aşağıdaki gibidir:

  • Elḣabîśâtu lilḣabîśîne velḣabîśûne lilḣabîśât(i)(s) ve-ttayyibâtu littayyibîne ve-ttayyibûne littayyibât(i)(c) ulâ-ike muberraûne mimmâ yekûlûn(e)(s) lehum maġfiratun verizkun kerîm(un)
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Nûr Suresi 26. ayet ne anlama gelir?

Nûr Suresi 26. ayet anlamı da en az ayetin kendi kadar önemlidir. Ayeti ezberlemek yeterli değildir; anlamını da bilmek gerekir. Bu sayede ayetin vermek istediği mesaj daha net kavranabilir. Nûr suresi 26. Ayet meal olarak şöyledir:

  • Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara lâyıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar, iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar; onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır.
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Nûr Suresi 26. ayet tefsiri nedir?

Nûr Suresi 26 ayet Türkçesi sayesinde ayetin ne anlatmak istediği daha iyi anlaşılabilir. Ancak bu ayetin ardında yatan derin anlamı bilmek için tefsirini okumak gerekir. Nûr suresi 26. Ayet tefsiri aşağıdaki gibidir:

İyilerin iyilere ve iyiliklere, kötülerin de kötülere ve kötülüklere yakın, yatkın ve layık olduklarını ifade eden bu âyetin, daha önceki âyetler ile “onların (iftiracıların) söyledikleri kötülüklerle ilgileri yoktur” meâlindeki son cümlesi göz önüne alındığında, Hz. Âişe’ye yapılan iftira ile de ilgili olduğu görülmektedir. Bu iftirayı yapanlar ve onlara destek verenler ile erdemli mağdurların tabiat ve karakterleri karşılaştırılmakta, dolaylı yoldan erdemli mağdurlar teselli edilmektedir.

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Bu âyette iki önemli hususa işaret vardır: 1. İnsanlar kimlerle düşüp kalktıklarına dikkat etmelidirler. Dedikodu, gıybet, iftira eden, edepsizlik yapan, edepsizliği tabiileştirecek davranışlarda bulunan kimseler kötülerdir; onlarla düşüp kalkanlar da giderek onlara benzerler. 2. Hz. Peygamber Allah’ın sevgili kulu ve elçisi, ümmetin sevgi ve ahlâk rehberi, insanlığa rahmet müjdesi bir kâmil insandır. Onun eşlerinin de kendi ölçülerinde erdemli ve kâmil olmaları gerekir; Allah, resulünü ahlâksızlarla dost ve beraber olmaktan korumuştur. Bu gerçek de Hz. Âişe’nin yapılan iftiradan berî olduğuna bir başka kanıt olmaktadır. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 64)

Nûr Suresi 26. ayet fazileti nedir?

Nûr Suresi 26 ayet fazileti ve sırları Müslümanların merak ettiği bir konudur. Çünkü bu sureyi okumak da ezberlemek de çok faziletlidir ve pek çok faydası vardır. Bu ayetin en önemli fazileti, bağışlanma ve değerli bir nasip sağlamasıdır. Ayrıca Nûr suresi okumanın yararları arasında şunlar vardır:

  • Nûr suresini okuyan kişiler vesveseden kurtulur ve imanı kemale ulaşır.
  • Dil günahlarından kurtulmak için besmele ile birlikte Nûr suresi 16-18. Ayetler okunmalıdır.
  • Göz ağrısı çeken kimselere Ayet’ül Kürsi ile birlikte Nûr suresi 35. Ayetin okunması buyrulmuştur.
  • Kadınlara karşı şehevi duygular besleyen kimseler Nûr suresi 33. Ayeti bir kağıda yazıp suya atmalı ve yazılar silinince suyu içmelidir.
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Nûr Suresi 26. ayeti niçin okunur?

Nûr suresinin 26. Ayetinin neden okunması gerektiği merak konusudur. Bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyen hangi durumlarda okumaları gerektiğini öğrenmek ister. Nûr suresi 26. Ayet Allah’tan bağış diler ve değerli bir kısmete ulaşır. Ayrıca Nur suresi; dil ile yapılan günahlardan uzak durmak, göz ağrısına şifa bulmak, Allah’ın rızkını kazanmak, günahların affedilmesi için okunabilir.

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