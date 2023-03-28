Meryem Suresi 96. Ayet tefsiri ve meali nedir? Meryem Suresi 96. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de 19. Sırada yer alan Meryem suresi, Mekke döneminde inmiştir ve toplam 98 ayete sahiptir. Sure genel olarak Hz. Meryem’in oğlu Hz. İsa’yı nasıl doğurduğunu anlatır. Ayrıca tevhid inancını yerleştirmek için bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri de bu surede ele alınan konulardandır. Meryem suresi 96. Ayet, faziletleri ile öne çıkan ve Müslümanlar tarafından çokça okunan bir ayet olarak bilinir. Bu nedenle İslam dini araştırmacıları bu ayetin üzerinde oldukça fazla durur.

Meryem suresi 96. ayet nasıl okunur?

Meryem suresi 96. ayet okunuşu ile ilgili yapılan araştırmalar bu ayetin ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir. Özellikle sevgi bağını güçlendirdiği söylendiği için pek çok Müslüman bu ayeti ezberlemek ve okumak ister. Meryem suresi 96. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça olarak okumayı bilmeyenler ise Türkçe okunuşu sayesinde ayeti ezberleyebilir. Meryem suresi 96. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti seyec’alu lehumu-rrahmânu vuddâ(n)

Meryem suresi 96. ayet ne anlama gelir?

Meryem suresi 96. ayet anlamı ile öne çıkar ve merak uyandırır. İman etmenin gönüllerde sevgiyi artıracağını söyleyen bu ayet, sadece okunmamalı aynı zamanda meali de öğrenilmelidir. Meryem suresi 96. ayet meal olarak şu şekildedir:

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rahmân onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.

Meryem suresi 96. ayet tefsiri nedir?

Meryem suresi 96 ayet Türkçesi, ayetin vermek istediği mesajı anlamayı sağlar. Ancak bu ayetin tefsirini okumak da gerekir. Çünkü ayetin alt metninde yatan mesaj bu şekilde daha iyi kavranabilir. Meryem suresi 96. Ayet tefsiri şudur:

Önceki âyetlerde dünyada Allah’a ortak koşanların fena halleri anlatıldıktan sonra, bu âyette de iman edip iyi davranışta bulunanların güzel halleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda Allah, –rahmet ve merhametinin bolluğunu ifade eden rahmân ismini de anarak– kendisine iman eden kulları için bir sevgi yaratacağını, yani onları seveceğini ve diğer kullarına da sevdireceğini, dolayısıyla müminler arasında kardeşlik ve muhabbet duygularını gelişeceğini bildirmektedir. Hz. Peygamber de Allah’ın, bir kulu sevdiğinde onu Cebrâil’e, göklerdeki varlıklara ve yerdeki insanlara sevdireceğini haber vermiştir (Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 6, “Edeb”, 41). Hadisin farklı rivayetlerinde Allah’ın sevmediği kimseyi de aynı şekilde meleklere ve insanlara sevdirmediği bildirilmektedir (Müsned, II, 413). (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 620-621)

Meryem suresi 96. ayet fazileti nedir?

Meryem suresi 96 ayet fazileti ve sırları özellikle bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Meryem suresini okumanın en büyük fazileti, okuyan kişinin sevdiği ya da eşi ile arasındaki sevgi bağını güçlendirmesidir. Ayrıca Meryem suresini okumanın yararları arasında şunlar da yer alır:

Meryem suresini okumayı alışkanlık edinen kişiler fakirlikten kurtulur.

Kolay doğum yapmak isteyen kadınların Meryem suresini okuması buyrulmuştur.

Korkulardan korunmak için Meryem suresi okunabilir.

Gebe kalmak isteyen kadınlara Meryem suresini okumaları tavsiye edilir.

Meryem suresi 96. ayet kaç defa okunmalı?

Meryem suresi 96. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı Müslümanlar için büyük önem taşır. Çünkü faziletin gerçekleşmesi için o ayeti belli sayıda tekrarlamak gerekir. Örneğin; Meryem suresini 41 defa okuyan kişiler fakirlikten kurtulabilir. Kolay doğum yapmak isteyen kadınlar ise gebelik dönemleri boyunca sık sık Meryem suresi okumalıdır.

Meryem suresi 96. ayeti niçin okunur?

Meryem suresinin okunabileceği pek çok durum vardır. Gebe kalmak, korkuları yenmek, büyük sevap kazanmak, fakirlikten kurtulmak, düşük yapmamak, kolay doğum yapmak, manevi sıkıntılardan kısa süre içinde kurtulmak için Meryem suresinin okunması buyrulmuştur.

