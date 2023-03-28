HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meryem Suresi 96. Ayet tefsiri ve meali nedir? Meryem Suresi 96. ayeti okunuşu ve anlamı

Meryem Suresi 96. Ayet tefsiri ve meali nedir? Meryem Suresi 96. ayeti okunuşu ve anlamı

16.03.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız çocuklarına isim verirken kullanılan Meryem suresi, İslam dini için çok büyük öneme sahiptir. Hz. İsa’nın annesinin ismi olan Meryem, Kur'an-ı Kerim’de Meryem suresi olarak karşımıza çıkar. Müslümanlar tarafından en bilinen surelerdendir. Surenin içinde Hz. Meryem ile ilgili kıssa yer alır. Halk arasında sevgi ayeti olarak da bilinen Meryem suresi 96. Ayet, sevgi bağını güçlendirmesi ile bilinir. Peki Meryem suresi 96. Ayetin okunuşu nasıldır, tefsiri ve meali nedir?

Meryem Suresi 96. Ayet tefsiri ve meali nedir? Meryem Suresi 96. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Meryem suresi 96. ayet nasıl okunur?
  • Meryem suresi 96. ayet ne anlama gelir?
  • Meryem suresi 96. ayet tefsiri nedir?
  • Meryem suresi 96. ayet fazileti nedir?
  • Meryem suresi 96. ayet kaç defa okunmalı?
  • Meryem suresi 96. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’de 19. Sırada yer alan Meryem suresi, Mekke döneminde inmiştir ve toplam 98 ayete sahiptir. Sure genel olarak Hz. Meryem’in oğlu Hz. İsa’yı nasıl doğurduğunu anlatır. Ayrıca tevhid inancını yerleştirmek için bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri de bu surede ele alınan konulardandır. Meryem suresi 96. Ayet, faziletleri ile öne çıkan ve Müslümanlar tarafından çokça okunan bir ayet olarak bilinir. Bu nedenle İslam dini araştırmacıları bu ayetin üzerinde oldukça fazla durur.

Kehf Suresi İlk 10 ayeti okunuşu ve anlamı Kehf Suresi İlk 10 ayeti okunuşu ve anlamı

Meryem suresi 96. ayet nasıl okunur?

Meryem suresi 96. ayet okunuşu ile ilgili yapılan araştırmalar bu ayetin ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir. Özellikle sevgi bağını güçlendirdiği söylendiği için pek çok Müslüman bu ayeti ezberlemek ve okumak ister. Meryem suresi 96. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

meryem96

Arapça olarak okumayı bilmeyenler ise Türkçe okunuşu sayesinde ayeti ezberleyebilir. Meryem suresi 96. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

  • İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti seyec’alu lehumu-rrahmânu vuddâ(n)
Kalem Suresi Son 2 ayeti okunuşu ve anlamı Kalem Suresi Son 2 ayeti okunuşu ve anlamı

Meryem suresi 96. ayet ne anlama gelir?

Meryem suresi 96. ayet anlamı ile öne çıkar ve merak uyandırır. İman etmenin gönüllerde sevgiyi artıracağını söyleyen bu ayet, sadece okunmamalı aynı zamanda meali de öğrenilmelidir. Meryem suresi 96. ayet meal olarak şu şekildedir:

  • İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rahmân onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.
Hûd Suresi 56. ayeti okunuşu ve anlamı Hûd Suresi 56. ayeti okunuşu ve anlamı

Meryem suresi 96. ayet tefsiri nedir?

Meryem suresi 96 ayet Türkçesi, ayetin vermek istediği mesajı anlamayı sağlar. Ancak bu ayetin tefsirini okumak da gerekir. Çünkü ayetin alt metninde yatan mesaj bu şekilde daha iyi kavranabilir. Meryem suresi 96. Ayet tefsiri şudur:

Önceki âyetlerde dünyada Allah’a ortak koşanların fena halleri anlatıldıktan sonra, bu âyette de iman edip iyi davranışta bulunanların güzel halleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda Allah, –rahmet ve merhametinin bolluğunu ifade eden rahmân ismini de anarak– kendisine iman eden kulları için bir sevgi yaratacağını, yani onları seveceğini ve diğer kullarına da sevdireceğini, dolayısıyla müminler arasında kardeşlik ve muhabbet duygularını gelişeceğini bildirmektedir. Hz. Peygamber de Allah’ın, bir kulu sevdiğinde onu Cebrâil’e, göklerdeki varlıklara ve yerdeki insanlara sevdireceğini haber vermiştir (Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 6, “Edeb”, 41). Hadisin farklı rivayetlerinde Allah’ın sevmediği kimseyi de aynı şekilde meleklere ve insanlara sevdirmediği bildirilmektedir (Müsned, II, 413). (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 620-621)

Hicr Suresi 95. ayeti okunuşu ve anlamı Hicr Suresi 95. ayeti okunuşu ve anlamı

Meryem suresi 96. ayet fazileti nedir?

Meryem suresi 96 ayet fazileti ve sırları özellikle bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin araştırdığı bir konudur. Meryem suresini okumanın en büyük fazileti, okuyan kişinin sevdiği ya da eşi ile arasındaki sevgi bağını güçlendirmesidir. Ayrıca Meryem suresini okumanın yararları arasında şunlar da yer alır:

  • Meryem suresini okumayı alışkanlık edinen kişiler fakirlikten kurtulur.
  • Kolay doğum yapmak isteyen kadınların Meryem suresini okuması buyrulmuştur.
  • Korkulardan korunmak için Meryem suresi okunabilir.
  • Gebe kalmak isteyen kadınlara Meryem suresini okumaları tavsiye edilir.

Meryem suresi 96. ayet kaç defa okunmalı?

Meryem suresi 96. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı Müslümanlar için büyük önem taşır. Çünkü faziletin gerçekleşmesi için o ayeti belli sayıda tekrarlamak gerekir. Örneğin; Meryem suresini 41 defa okuyan kişiler fakirlikten kurtulabilir. Kolay doğum yapmak isteyen kadınlar ise gebelik dönemleri boyunca sık sık Meryem suresi okumalıdır.

Haşr Suresi Son 5 ayeti okunuşu ve anlamı Haşr Suresi Son 5 ayeti okunuşu ve anlamı

Meryem suresi 96. ayeti niçin okunur?

Meryem suresinin okunabileceği pek çok durum vardır. Gebe kalmak, korkuları yenmek, büyük sevap kazanmak, fakirlikten kurtulmak, düşük yapmamak, kolay doğum yapmak, manevi sıkıntılardan kısa süre içinde kurtulmak için Meryem suresinin okunması buyrulmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini sırtından bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktıEşini sırtından bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı
İnce'den çok sert çıkış! 'PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere...'İnce'den çok sert çıkış! 'PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere...'
Canlı yayında esip gürlemişti! Akşener'in haberi var mıydı?Canlı yayında esip gürlemişti! Akşener'in haberi var mıydı?
Anahtar Kelimeler:
Meryem suresi Ramazan dua

En Çok Okunan Haberler

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.