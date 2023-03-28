Nisâ Suresi 136. Ayet tefsiri ve meali nedir? Nisâ Suresi 136. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an’da 4. Sırada yer alan Nisâ suresi, Medine döneminde indirilmiştir. Toplam 176 ayetten oluşur ve ismini “kadınlar” anlamına gelen nisa kelimesinden almıştır. Çünkü bu surede genel olarak kadın hakları, kadınların hukuki konumlar gibi konulara değinilir. Tabii ki şeriattaki kurallara göre kadının konumu anlatılır. Nisâ suresi 136. Ayet ise imanın şartlarını anlatmasından dolayı çok önemlidir ve oldukça merak edilir. Bu ayetin anlamı ve faziletleri çok önemli bilgiler vermesi dolayısıyla dikkat çeker.

Nisâ Suresi 136. ayet nasıl okunur?

Müslümanlar Nisâ Suresi 136. ayet okunuşu nasıldır diye merak eder. Çünkü bu ayetin faziletlerinden faydalanmak isterler. Nisâ Suresi 136. ayet Arapça olarak aşağıdaki gibi yazılır:

Arapça yazılışı ile birlikte Türkçe okunuşu da önemlidir. Çünkü Arapça bilmeyen Müslümanlar Türkçe okunuşu sayesinde bu ayeti okuyup ezberleyebilir. Nisâ Suresi 136. ayet Türkçe okunuşu aşağıdadır:

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû âminû bi(A)llâhi verasûlihi velkitâbi-lleżî nezzele ‘alâ rasûlihi velkitâbi-lleżî enzele min kabl(u)(c) vemen yekfur bi(A)llâhi vemelâ-iketihi vekutubihi verusulihi velyevmi-l-âḣiri fekad dalle dalâlen ba’îdâ(n)

Nisâ Suresi 136. ayet ne anlama gelir?

Nisâ Suresi 136. ayet anlamı İslam dininin imanları ve bu imanlara inanmak ile ilgilidir. Bu ayeti daha iyi anlamak için mealini de bilmek gerekir. Bu sayede İslam dini gereklilikleri daha iyi anlaşılabilir. Nisâ Suresi 136. ayet meal aşağıda yer alır:

Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.

Nisâ Suresi 136. ayet tefsiri nedir?

Bir ayeti detaylı olarak kavramak için tefsirini okumakta fayda vardır. Bu nedenle Nisâ Suresi 136 ayet Türkçesi ile birlikte tefsirine de bakılmalıdır. Tefsiri sayesinde ayetin ne demek istediği daha net öğrenilebilir. Nisâ suresi 136. Ayet tefsiri şudur:

“Ey iman edenler!... iman edin” cümlesi, ilk bakışta iman edenleri yeniden iman etmeye çağırmaktadır. Burada bir çelişki bulunmadığını göstermek için tefsirciler tarafından “Maksat dışa karşı inanmış gibi görünen münafıklardır”, “İkinci iman çağrısı, imana devam çağrısıdır”, “İnananlar kâmil mânada imana çağırılmaktadır” gibi çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Biz âyeti şöyle anlıyoruz: Hak–bâtıl bütün dinlerde bir inanç şekli ve konusu vardır. Dinsizlik ve tanrıtanımazlık da bir çeşit inançtır. İnancın şeklini ve konusunu doğru olarak belirleyebilmek için –akla aykırı olmamakla beraber– aklı aşan bir bilgi kaynağına ihtiyaç bulunduğu da ortadadır. Bu bilgi kaynağı (Allah’tan gelen vahiy) muteber bir imanın nitelik ve niceliğini açıklamakta; inanmak isteyen, imana meyleden, kendisine ait bilgilenme ve bir kanaate ulaşma kapasitesini kullandıktan sonra imana karar veren kimselerin, bu mânada iman edenlerin nelere, nasıl inanmaları gerektiğini bildirmektedir, bu anlamda “iman edin” demektedir. Âyete göre Kur’an-ı Kerîm geldikten sonra yeryüzünde yaşayan ve iman etmek isteyen kimseler Allah’a, meleklere, Kur’an-ı Kerîm’e ve ondan önce gönderilen kitaplara (halen geldikleri gibi korunmamış olsalar bile daha önce de kitapların indirilmiş bulunduğuna), son peygamber Muhammed Mustafa’ya ve ondan önce gönderilen peygamberlere ve âhiret gününe iman etmek durumundadırlar. Bunlardan birine bile inanmayan kimselerin imanı muteber değildir, bunlardan birini bile inkâr eden kimseler “doğru, hak, geçerli, kurtarıcı” imana kavuşamamış, hak dinden sapmış sayılırlar. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 160-161)

Nisâ Suresi 136. ayet fazileti nedir?

Nisâ Suresi 136 ayet fazileti ve sırları hem Müslümanlar hem de İslam alemi tarafından araştırılmaktadır. Bu ayeti okumanın en önemli fazileti imana inançtır. Bir Müslüman için bu ayeti okumak çok faziletlidir. Ayrıca Nisâ suresini okumanın diğer faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

Nisâ suresini okuyan kimseler, miras alabilecek durumdaki tüm erkek ve kadın inanlara sadaka vermiş olarak sayılır.

Nisâ suresini okumak köle azat etmekle aynı sevaba sahiptir.

Akrabalar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için Nisâ suresinin okunması buyrulmuştur.

Nisâ suresi 64. ve 110. ayetleri okumanın, tüm günahların affedilmesini sağladığı söylenir.

Yeni evlenen kadınlar gittikleri evde sevilmek için Nisâ suresini okumalıdır.

Nisâ Suresi 136. ayeti niçin okunur?

Nisâ suresinin neden okunması gerektiği merak konusudur. Çok faziletli bir sure olan Nisâ suresinin 136. Ayeti, imana olan inancı göstermek ve artırmak için okunmalıdır. Ayrıca Nisâ suresi büyük sevap elde etmek, sadaka vermiş olarak sayılmak, günahların affedilmesi, şirkten uzak durmak, akrabalar arasındaki nifakları ortadan kaldırmak için okunabilir.

