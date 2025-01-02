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  4. Yaşına kimse inanamıyor! 75 yaşındaki direk dansı yaptığı anları paylaştı: "Bu çok utanç verici"

Yaşına kimse inanamıyor! 75 yaşındaki direk dansı yaptığı anları paylaştı: "Bu çok utanç verici"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 11:16
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Pandemi sırasında alışılmadık spor aktivitesine başlayan, ABD'nin Colorado eyaletinden 75 yaşındaki Stauffer Wise isimli bir kadın direk dansı yaptığı görüntülerini paylaşmasından sonra sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kadını tebrik ederken bir kısmı ise bunun 'utanç verici' olduğunu söyledi.

Yaşına kimse inanamıyor! 75 yaşındaki direk dansı yaptığı anları paylaştı: "Bu çok utanç verici"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşayan eyaletinden 75 yaşındaki Stauffer Wise isimli bir kadın daha önceki yıllarda pole dance (direk dansı) denemek istemesine rağmen bir türlü cesaret edemediğini söyledi. Koronavirüs pandemisi sırasında iki kedisiyle yalnız kalmanın hayatındaki en zor dönemlerden biri olduğunu belirten Wise, Şubat 2021'de kısıtlamalar hafiflemeye başlayınca haftada üç kez direk dansı kursuna gitti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte başladığı hobisinin zaman içinde en büyük tutkularından birine dönüştüğünü ifade eden Wise, sosyal medyadan direk dansı yaptığı anları paylaşarak 30 bin takipçiye ulaştı. Ancak Wise'in paylaşımları eleştirileri de beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten birinci sınıf bir hareket" yorumunu ekledi.

Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara rağmen hayatta ertlenen şeylere adım atma konusunda insanlara ilham olmak istediğini belirten Wise, "Özellikle hayatlarının ilerleyen dönemlerinde yeni bir şeyi denemekten çekinenlere tavsiyem, bunu yapmalarıdır. Direk dansı olmayabilir ama her zaman bir şeyi denemek istiyorsanız ertelemeyin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya direk dansı
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