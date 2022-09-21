Yaşlanma belirtilerini bu şekilde durdurabilirsiniz

Face lift yaşlanma karşıtı bir yöntemdir. Sürekli gelişen estetik teknikler sayesinde face lift için farklı uygulamalar oluşturulmuştur. Yüz germe, cildi kırışmaya başlayan herkes için uygundur. Yüz germe uygulamaları kişinin cildindeki sarkma ve kırışıklıkların yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, yaşlanma belirtilerinin durdurulmasını sağlayacak uygulamaları sizler için derledi.

Aşırı sarkması olan kişiler için kozmetik cerrahi tavsiye edilirken, 30'lu yaşlardaki hastalar için geçici dolgu veya ip askılama gibi kozmetik işlemler daha doğal sonuçlar sağlayabilir. Hangi programın size uygun olduğuna kesinlikle alanında uzman bir plastik cerrah ile karar vermelisiniz. Yanlış seçimler geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.

Estetik ameliyattan sonraki ilk gün hastanede yatmanız gerekebilir. Ertesi gün hastaneden ayrılabilirsiniz. Ameliyattan sonra 3-4 gün evde istirahat etmenizi öneririz. İlk hafta yüzde morluk ve şişlik olması normaldir. 4. haftanın sonunda ameliyat izinin iyileştiğini ve yüzünüzün daha genç görüneceğini fark edeceksiniz.

İple germe ve 3 boyutlu yüz germe gibi cerrahi olmayan kozmetik prosedürlerde iyileşme süresi neredeyse yoktur. İşlem sonrası cildinizi güneşten korumak ise büyük önem taşır.

DOLGU UYGULAMASI

Dolgu uygulaması hem görünüm hem de sağlık sorunlarında sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Zamanın getirdiği yaşlanma izlerini, aydınlık ve genç bir yüze sahip olmanın en kolay ve hızlı yoludur. Bu kadar sık tercih edilmesini en temel sebebi ise güvenli ve sağlık açısından sorun yaratmayan bir içeriğe sahip olmasıdır.

Tedavi amaçlı dolgu yapılması için uygun olmayan kişiler ise; bağışıklık sistemi ile ilgili sorun yaşayanlar, yara izleri iyileşmeyen, diyabet hastası olan ve belli maddelere alerjisi olanlara dolgu işlemi önerilmez.

Dolgu uygulamasının yapılabileceği bölgeler; elmacık kemiği, çene hattı ve dudak belirginleştirme, dudak üstünde oluşan ince çizgiler, derin şekilde oluşan yara ve sivilce izleri, çöken gözaltının doldurulması ve dudak – burun kenarlarında oluşan çizgilerdir.

BOTOKS

Botulinum toksini, botulinum bakterisi tarafından üretilir. Belirli tipteki sinirlerin hareketini büyük ölçüde bloke ederek bir nörotoksin görevi görür. Enjekte edilen kastaki sinir sinyalleri bloke edilerek uygulama alanında istenilen sonuçlara ulaşılır. Botoks enjeksiyonları sonrasında sinir sinyallerinin bozulması nedeniyle etkilenen kaslar geçici olarak dondurulur. Bu sayede yüz bölgesindeki bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir. Botoks işleminin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ila 6 ay arasında görülebilir.

BELLA EYES

Bella Eyes yönteminde kaşlar askılama işlemi ile yukarı doğru taşınır. Gözler ve kaşlar olduğundan daha çekik bir görünüme sahip olur. Bu işlemde sadece çekici gözler değil aşağıya düşen göz kenarları, kaz ayağı sorunu ve göz kapağı düşme durumları da ortadan kaldırılabilir. Tüm yüze bakıldığında ise etkisi yüz ve boyun bölgesinde görülebilir. İşlem sonrasında ise kişiler daha genç ve dinamik bir görünüme kavuşur.

Çekici ve kalkık gözler için günümüzde tercih edilen yöntem Bella Eyes işlemidir. Diğer uygulamalara kıyasla daha kolay gibi görünse bile cerrahi bir yöntemdir. Bu nedenle mutlaka alanında uzman ve tecrübeye sahip plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

İşlem endoskoik kantopeksi kesi yöntemiyle gerçekleştirilir. Dikiş ve iz kalmaması için kesilerin deri üzerinde saçlı bölgede bırakılması tercih edilir. İşlem sonrasında ertesin gün gerekli kontrollerin ardında kişi taburcu edilir ve tedavi sürecine evde devam edilir. 10 gün boyunca hasta yüz üstü yatamaz ve yüzüne su değdirmekten kaçınır. 15 gün sonrasında ise işlemden kaynaklı şişlik ve morluklar kendiliğinden geçmeye başlar. Gözle görülebilir etki ise 20. gün ve sonrasında belli olur.

TRINITY LIFT

Cilt güzelliği için yeni bir yöntem olan Trinity Lift’te endoskopik cerrahi yöntemi kullanılır. Genellikle genç ve orta yaşlı hastalar bu yöntem için uygundur. Genel anestezi altında uygulanan işlem yaklaşık 2 saat sürmektedir.

Yöntemin isminden de beli olduğu üzere ‘tri’ yani üç noktadan kaldırma sağlanır ve cilt sıkılaştırılarak genç bir görünüme kavuşur. İşlem sonucunda göz altında oluşan deformiteleri giderilir, kaybolmuş yanak dokusu düzgünleştirilir. Orta yüz olarak adlandırılan bölgedeki çökme genetiktir. Bu sebeple Trinity Lift yöntemi 20’li yaşlardan itibaren kadın erkek ayırt etmeksizin herkes için uygundur. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 7-10 gündür. İşlem etkisini ise 5-10 yıl korumaktadır.

Yaşlanma ve çeşitli çevresel faktörler ciltte sarkma, lekelenme ve donukluk gibi cilt sorunlarına neden olabilir. Geçmişte bu üç temel soruya uygulanan yöntemlerden biri de klasik yüz germe işlemidir. Trinity Lift tedavi yöntemini kullanarak kısa sürede daha hızlı ve daha kalıcı sonuçlar alabilirsiniz.

Gelişen bu tedavi yönteminde diğer yöntemlere göre deriye herhangi bir madde enjekte edilmez. Bu süreçte mevcut olan enerji seviyeleri, cildin dinamiklerini farklı şekillerde harekete geçirir. Bu sayede kişinin yüzü daha sağlıklı ve genç olacaktır.

Unutmamak gerekir ki uygulanacak işlem kişiye özel olarak planlanması gereken bir işlemdir ve başarılı sonuçlardan elde etmek için mutlaka alanında uzman bir plastik cerrahtan kişiye özel bilgi alınmalıdır.



