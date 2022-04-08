HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı adamı adım adım takip etti, 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

Yaşlı adamı adım adım takip etti, 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

08.04.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olayda altın bozdurmak için kuyumcuya giren yaşlı adam kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, yaşlı adamın 59 bin 750 lirası şüpheli A.Y. tarafından çalındı. Şüpheli kısa sürede yakalandıktan sonra paraların tamamı yaşlı adama geri verildi.

Yaşlı adamı adım adım takip etti, 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1. Acar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli yaşlı adam önce bankaya ardından kuyumcuya altın bozdurmak için yola çıktı. Bu süreçte otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., yaşlı adam apartmandan içeri girdiği sırada o da arkasından girdi.

59 BİN 750 LİRAYI ALIP KAÇTI

Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.

Screenshot_6

Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Screenshot_8

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasyalı öğrencilerden takdir toplayan davranışAmasyalı öğrencilerden takdir toplayan davranış
Erdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdıErdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdı
Nisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detayNisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detay
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 bakan yardımcısı görevden alındı

4 bakan yardımcısı görevden alındı

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Zararlı diye yıllarca kimse yemedi! Bir kaşığı hastalıkları bitiriyor

Zararlı diye yıllarca kimse yemedi! Bir kaşığı hastalıkları bitiriyor

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.