Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş (2)

TUTUKLANDI\nKONYA'da sokakta y\u00fcr\u00fcyen Enver Ye\u015filova'y\u0131 (62) t\u00fcfekle kas\u0131\u011f\u0131ndan vurarak a\u011f\u0131r yaralayan Abdulsamet Akbay (24), \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece 'kasten \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs' su\u00e7undan tutukland\u0131.PARTNER \u0130hanet gizli kamerayla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!T\u00fcrkiye\u2019den Rusya\u2019ya ka\u00e7\u0131r\u0131lan 3 bin adet kaplumba\u011fa ele ge\u00e7irildiK\u0131z\u0131ltepe'de g\u00f6revden al\u0131nan HDP'li Y\u0131lmaz ile yard\u0131mc\u0131s\u0131na g\u00f6zalt\u0131
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