Sabah saatlerinde turistik otelde yangın! Bayram nedeniyle doluydu... Bütün odalar hızla tahliye edildi

Edremit’in tatil beldesi Akçay’da Sarıkkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi’nde sahil bölümünde bulunan otel ve önünde bulunan kafede ilk belirlemelere göre, mutfak bölümünden başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahale eden Y.Y., M.Y, ve B.T. hayati tehlikesi olmayacak şekilde dumandan etkilendiler. 3 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

OTELDE YANGIN SIRASINDA 100 KİŞİ VARDI

Yangın başlamasıyla birlikte bayram nedeniyle dolu olan otelde bütün odalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Müşteriler ve çalışanlar yangından etkilenmeden tahliye edildi.

Yangın ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına başlanıldı.

Otelde yangın sırasında yaklaşık 100 kişinin olduğu öğrenildi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





