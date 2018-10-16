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Yatağan'da 119 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 18:36 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu yetiştirilip satıldığı belirtilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 119 kilo esrar ve 925 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yatağan'da 119 kilo esrar ele geçirildi

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu yetiştirilip satıldığı belirtilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 119 kilo esrar ve 925 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Yatağan'ın Yava ve Dere mahallelerinde uyuşturucu yetiştirilerek ticaretinin yapıldığını öğrenen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 2 ev, ağıl ve tarlada arama yapıldı. Adreslerde çeşitli yerlere gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı bulan 119 kilo esrar, 925 kök Hint keneviri, 5 ruhsatsız av tüfeği, jeneratör, su pompası, kurusıkı tabanca, bıçak, hassas terazi ve uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda S.K. ve İ.K, gözaltına alındı. Ayrıca M.K. adlı bir şüphelinin daha arandığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan zanlılardan S.K., serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklandı.

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