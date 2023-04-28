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Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek dekorarif ürünler

27.04.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatak odanızı çok severek dekore etmiş olsanız da bir süre sonra görünümünden sıkılabilirsiniz. Eğer siz de odanızın havasını değiştirmek istiyorsanız harika bir haberimiz var! Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek dekoratif ürünlerin yer aldığı zengin bir liste hazırladık. İsterseniz gelin, yatak odanıza çok yakışacak parçalara birlikte göz atalım.

Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek dekorarif ürünler

Yatak odaları, evin en özel odalarından biri. Bu alanı zevkinize uygun dekore ederek çok daha keyifli bir yere dönüştürebilirsiniz. Konforlu salıncaklar, yumuşacık halılar ve ışıl ışıl bir görünümle odanızı baştan yaratmaya ne dersiniz? Eğer siz de Pinterest'ten çıkmış gibi görünen şık ve konforlu bir yatak odası tasarlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda yatak odanızı bambaşka bir görünüme dönüştürerek yeni hayatınızın ilk günü gibi hissettirecek ürünler!

1. Her odanın vazgeçilmezi minik de olsa bir kütüphanedir

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Yatak odasında şöyle bir uzanıp yatmadan önce kitaplar okumanın tadı bir başka. Eğer siz de kitap okumaktan hoşlanıyorsanız ve klasik tasarımlardan sıkıldıysanız interGO Dekoratif 5 Raflı Ahşap Ayaklı Kitaplık Atlantik Çam'a bir şans verebilirsiniz. Hem güzel bir depolama alanı hem kitaplık olarak kullanabileceğiniz model, ahşap dokusuyla doğallığı yatak odanıza taşıyacak!

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2. Yatak odanızın havasını değiştirecek kilit parça tabii ki halı

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Yatak odanıza bohem bir hava katmanın en kolay yollarından biri, halınızı değiştirmek. Rengârenk ya da sade tasarımlı bir jüt halı ile odanızda bambaşka bir hava yaratabilirsiniz. Cool Halı Jüt Hasır Görünümlü Dekoratif Dokuma Makine Halısı antialerjik olduğu için toz ve hav vermez. Birçok boyut seçeneği sayesinde odanıza en uygun ürünü kolayca seçebilirsiniz. Uzun süre kullanabileceğiniz halıya bir göz atmaya ne dersiniz?

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3. Tamamlayıcı parçalardan biri ise avize

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Eski ya da artık tarzını beğenmediğiniz bir avize, tüm ahengi bozabilir ve yaratmak istediğiniz görünümün önünde engel teşkil edebilir. Eğer yatak odanızın Pinterest evlerine benzemesini isterseniz DEDE Tekli Cesta Sarkıt Avize'yi tercih edebilirsiniz. A++ enerji sınıfında olduğu için bütçenize de destek olan model, eskitme görünümüyle yatak odanızın havasını bir anda değiştirir.

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4. Yatak odasının yıldız parçası olabilir

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Aydınlatmadan bahsetmişken perdelere takılan LED'lerden bahsetmezsek Pinterest ruhumuz eksik kalır. OBEV 8 Fonksiyonlu Saçak LED Sarkıt, 2x2 metre ölçüsüyle hemen her yatak odasında rahatlıkla tercih edilebilir. 12 adet saçak olan ürünün her bir saçağında tam 15 adet LED yer alır. Üstelik ürüne LED de eklenebilir. Yatak odanızın çok daha romantik görünmesini sağlayacak ürüne mutlaka göz atın!

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5. Saklamak istediğiniz eşyalarınıza en iyi çözüm

Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek dekorarif ürünler

"Alacağım ürün yatak odasındaki dağınıklığı toplasın, atmaya kıyamadığım eşyalarımı korusun." derseniz Madame Coco Adelphine Büyük Hasır Sepet ile mutlaka tanışmalısınız. İster ürünün içine TV battaniyesi koyarak vintage bir hava yakalayabilir ister ürünü eşyalarınızı sakladığınız bir depolama alanı gibi kullanarak bohem tarzı yakalayabilirsiniz. İçinizi huzurla dolduracak sepete buket buket çiçek koymak da pozitif enerjiyi yatak odanıza çekmek için iyi bir fikir!

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6. Boy aynası yoksa o oda henüz tamamlanmamış demektir

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Yatak odanızda kıyafetlerinizi giyip kendinize bakarken, makyajınızı ve saçınızı yaparken kullanılan aynalar; dekoratif olarak da tercih ediliyor. Boy aynalarının formları değiştikçe odanın havası da bundan etkileniyor. Ersan Dizayn Siyah Metal Ayaklı Boy Aynası ile odanızda istediğiniz havayı kolayca yakalayabilirsiniz. Metal çerçevesiyle yatak odanızı Pinteres'ten çıkmış gibi gösterecek aynayı kaçırmayın, deriz!

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7. Odanıza bahar gelsin

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Pinterest'te gördüğümüz yatak odalarının bizi çeken yanı, huzurlu ve pozitif enerji yaymasıdır. Bunun en kolay yanı ise tabii ki bitkiler! Kaktüsü bile solduruyorsanız ve bitki yetiştiremiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Gerçeğinden ayırt ederken bitki bilimciye dönüşeceğiniz Deruxan Yapay Sarmaşık'ı tercih edebilirsiniz. Panonuzu, çerçevelerinizi veya duvarınızı süsleyebileceğiniz sarmaşıklıların odanıza katacağı yaz enerjisiyle kıpır kıpır hissedeceksiniz.

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8. Duvarını boyamak ya da kalıcı izler bırakarak süslemek istemeyenlere özel

Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek dekorarif ürünler

Eğer yaşadığınız ev kendinize ait değilse duvarı boyamak ya da her yeri çiviyle delerek bir şeyler asmak konusunda muallakta kalabilirsiniz. Bu nedenle en iyi tercihlerden biri duvar etiketleridir! Odanıza neşe katan bu ürünlerin en iyi yanı, dilediğiniz gibi yerini değiştirebiliyor ve onları silebiliyor olmanız. 100 parçadan oluşan BugyBagy 5 cm Puantiye Sticker'lar sayesinde yatak odanıza farklı bir hava katabilirsiniz.

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9. Metal raf her şeyi güzelleştirecek

Yatak odanızı Pinterest'ten fırlamış gibi gösterecek dekorarif ürünler

Pinterest'te görüp iç çektiğimiz odaların hepsinin ortak özelliklerini tek bir alanda toplamak istemez miydiniz? Beğendiğiniz posterleri, minik saksıları, notlarınızı ve çizimlerinizi asacağınız Dekorjinal Tel Fotoğraf ve Notluk/Anı Panosu odanıza bambaşka bir hava katacak. Üstelik isterseniz ürüne minik aksesuarlar ekleyerek bu alanı kişisel bakım ürünlerinizi koyabileceğiniz bir depolama alanına dönüştürebilirsiniz. Odanızda başka bir atmosfer yaratmak isterseniz mandallara en sevdiğiniz fotoğraflardan bir köşe oluşturabilirsiniz.

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10. Tek başına dev kadro

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Makrome salıncak bu listedeki favori parçanız olabilir. Makrome Hamak Yuvarlak Salıncak'ta kitap okuyabilir ya da film izleyebilirsiniz. Dekorasyon olarak enfes bir parça olan model, makrome olduğu için odanıza bohem bir hava katar. Dilerseniz salıncağı LED ışıklar ya da sarmaşıklarla süsleyebilir, çok daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Tam 120 kilogram taşıma kapasitesi bulunan salıncağı çok seveceksiniz!

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