Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,35 artışla 98.987,48 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en yüksek 100.876,60, en düşük 96.737,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,96 artışla 113.601,24 puana, Sanayi endeksi yüzde 1,94 kazançla 113.485,64 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 yükselerek 76.804,34 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,95 artarak 82.755,36 puana yükseldi.

-Çemaş Döküm en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 52,11 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 33,75 ile Özderici GMYO, yüzde 25,85 ile Adese Alışveriş Ticaret takip etti. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,27 ile Anadolu Efes olarak gerçekleşti. Anadolu Efes'i yüzde 6,98 ile Pegasus, yüzde 5,99 ile Koza Altın takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 371 milyon 599 bin 955 lira ile Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 4 milyar 475 milyon 372 bin 96 lira ile Garanti Bankası, 2 milyar 454 milyon 61 bin 775 lira ile Aselsan takip etti.