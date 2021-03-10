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Yatsı ezanı ne zaman? Diyanet namaz vakitlerini açıkladı!

10.03.2021 01:15 | Son Güncelleme:
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Yatsı ezanı ne zaman? Diyanet namaz vakitlerini açıkladı!

Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? ezan saatlerini öğrenmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek üç aylar, Müslümanlar için ibadetin en çok önem verildiği dönemlerden biri. İslamiyette manevi değeri en yüksek olan oruç dönemi yaklaşırken yatsı ezanı saatleri, il il imsak vakitleri arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. İşte, il il yatsı ezanı saatleri!

İl il yatsı ezanı saatleri vatandaşlar tarafından Mübarek üç aylarda en çok araştırılan konulardan biri oldu. Özellikle Ramazan ayında oruç tutacak olan kişiler yatsı ezanı saati hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet İşleri tarafından açıklanan il il yatsı ezanı saatleri

Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan yatsı ezanı saatleri şöyle:

  • İstanbul yatsı ezanı saati: 20:31
  • Ankara yatsı ezanı saati: 20:14
  • İzmir yatsı ezanı saati: 20:36

İL İL YATSI EZANI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Yatsı namazı nasıl kılınır?

Yatsı namazı sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınmaktadır.


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