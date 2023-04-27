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Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi! ORC Araştırma'nın seçim anketine yansıdı... 'Daha da düşecek' diyerek oy oranını açıkladı

27.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 17 gün kala ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki, son seçim anket sonuçlarını yorumladı. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın sahaya çıkmasıyla tablonun değiştiğinin altını çizen Pösteki, Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta alacağı oy oranı için dikkat çeken bir tahminde bulundu. İlk turda seçimlerin bitme eğiliminde olduğunu belirten Pösteki, "İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişmeye başladı" diye konuştu.

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi! ORC Araştırma'nın seçim anketine yansıdı... 'Daha da düşecek' diyerek oy oranını açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 17 gün kala ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü TV'de 19-22 Nisan'da yaptığı ve kamuoyuyla paylaşılan anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pösteki, özellikle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bir Memleket Partisi'nin Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için gündem yaratacak ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun oylarını artırdığına işaret eden Pösteki 'İlk turda seçim biter mi?' sorusuna yanıt verirken, İnce'nin oylarındaki değişime dikkat çekti.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA OY ORANI ARTIYOR"

"Ben 3-4 ay öncesinden bu yana söylüyorum" diyen Pösteki, Kılıçdaroğlu'nun oylarında seçim yaklaştıkça bir artış olduğunu belirtirken özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'tam destek' vermesiyle, muhalefet seçmeninin tek bir adayda birleştiğini söyledi.

MUHARREM İNCE'NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR MU?

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce içinse dikkat çeken ifadeler kullanan Pösteki, "Millet İttifakı'nda masa krizi devam ederken Muharrem İnce bu durumu çok iyi kullandı. İyi çalışmalar yaptı, sosyal medyayı iyi kullandı. Özellikle gençlerin beğenisini kazandı." dedi.

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"İMAMOĞLU VE YAVAŞ SAHAYA İNDİ, FİKİRLER DEĞİŞTİ"

Seçim yaklaştıkça ise seçmenin güçlü adaylara doğru yöneldiğinin altını çizen Pösteki, "Ama İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişmeye başladı. İnce ve Memleket Partisi'nin oylarının düşüşe geçtiğini gözlemledik" diye konuştu.

MUHARREM İNCE VE MEMLEKET PARTİSİ'İN OY ORANI

"Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 3,5-4'lere kadar düşeceğini ve Memleket Partisi'nin oy oranının seçimlerde yüzde 2 bandında olacağını düşünüyorum." diyen Pösteki ilk tur seçim sonuçları için bir iddia da bulundu.

SEÇİM İLK TURDA SONUÇLANIR MI?

Pösteki, "Kemal Bey'in ilk turda seçimi kazanacağını şu an elimizdeki verilerle okuyabiliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ORC Araştırma

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