Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. Seçimlere sayılı günler kala siyasetin gündemi hareketlenirken yapılan anketler de yakından takip ediliyor. ALF Araştırma 3 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları dikkat çekti.

AYDIN'DA AK PARTİ, CHP'Yİ GEÇTİ

ALF Araştırma'nın Aydın'da yaptığı ankette vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye\ adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların yüzde 34,2'si AK Parti, yüzde 30,5'i CHP, yüzde 16,4'ü ise İYİ Parti dedi. Liderlerin o oranları ise şu şekilde oldu; Kılıçdaroğlu yüzde 53,7, Erdoğan yüzde 41,8, İnce yüzde 2,8, Oğan yüzde 1,8.

AYDIN



Seçmen Eğilimleri Araştırması

Nisan 2023 pic.twitter.com/mqTV7FWtYs — ALF Araştırma (@Alfarastirma) April 26, 2023

Aydın'da bir önceki seçimde birinci parti CHP olmuştu. 2018 seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,5, CHP'nin ise yüzde 33,9 olmuştu.

DENİZLİ VE MUĞLA'DA...

Denizli'de AK Parti yüzde 36,2, CHP yüzde 30,8, İYİ Parti yüzde 17,1 oy aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 50,4, Erdoğan yüzde 44,1, İnce yüzde 3,2, Oğan 2,3 oy aldı.

DENİZLİ



Seçmen Eğilimleri Araştırması

Nisan 2023 pic.twitter.com/9OoymX5W6W — ALF Araştırma (@Alfarastirma) April 26, 2023

Muğla'da CHP yüzde 42,4, AK Parti yüzde 24,2, İYİ Parti yüzde 18,3 oy aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 63,3, Erdoğan yüzde 30,5, İnce yüzde 4, Oğan yüzde 2,2 oy aldı.