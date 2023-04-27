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Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

27.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kaldı. Seçimlere yönelik yapılan anketler yakından takip edilirken son anketin sonuçları paylaşıldı. Aydın, Denizli ve Muğla'da yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. Aydın ve Denizli'de AK Parti birinci parti olurken 3 ilde de Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu en fazla oy alan isim oldu. Geçtiğimiz seçimde Aydın'da birinci parti CHP olmuştu.

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. Seçimlere sayılı günler kala siyasetin gündemi hareketlenirken yapılan anketler de yakından takip ediliyor. ALF Araştırma 3 ilde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları dikkat çekti.

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AYDIN'DA AK PARTİ, CHP'Yİ GEÇTİ

ALF Araştırma'nın Aydın'da yaptığı ankette vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye\ adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların yüzde 34,2'si AK Parti, yüzde 30,5'i CHP, yüzde 16,4'ü ise İYİ Parti dedi. Liderlerin o oranları ise şu şekilde oldu; Kılıçdaroğlu yüzde 53,7, Erdoğan yüzde 41,8, İnce yüzde 2,8, Oğan yüzde 1,8.

Aydın'da bir önceki seçimde birinci parti CHP olmuştu. 2018 seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,5, CHP'nin ise yüzde 33,9 olmuştu.

DENİZLİ VE MUĞLA'DA...

Denizli'de AK Parti yüzde 36,2, CHP yüzde 30,8, İYİ Parti yüzde 17,1 oy aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 50,4, Erdoğan yüzde 44,1, İnce yüzde 3,2, Oğan 2,3 oy aldı.

Muğla'da CHP yüzde 42,4, AK Parti yüzde 24,2, İYİ Parti yüzde 18,3 oy aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 63,3, Erdoğan yüzde 30,5, İnce yüzde 4, Oğan yüzde 2,2 oy aldı.

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