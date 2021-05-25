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  4. Yavru kargayı kurtarmak isterken diğer kargalar saldırdı!

Yavru kargayı kurtarmak isterken diğer kargalar saldırdı!

25.05.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yavru karganın denizde çırpındığını gören Kürşat Sir, yardım etmek isteyince başka bir karganın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu ile kameraya kaydedildi.

Konyaaltı Sahili'nde dün saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte sahile giden Kürşat Sir, denizde yüzerken açıklarda su yüzeyinde bir kuş gördü. Sir, martı sanıp yüzerek yanına gittiği kuşun yavru karga olduğunu fark etti. Yavruyu eline alan Kürşat Sir, birkaç karganın saldırısına uğradı. Ancak Kürşat Sir, yine de yavru kargayı sahile çıkarmayı başardı. O anlar sahildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Başından aldığı darbelerle yaralandığını söyleyen Kürşat Sir, “Korktuğunu gözlerinden anladım. Onu kurtarmaya çalıştım. Ama nereden geldiklerini anlamadığım kargalar bana saldırmaya başladı. Kargalardan kurtulmak için zaman zaman denize daldım. Saldırıya rağmen yavru kargayı orada bırakmadım ve sahile çıkardım" dedi.

DHA

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