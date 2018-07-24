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Yaz sıcaklarında hamileler nelere dikkat etmeliler?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 23.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, yaz aylarında hamilelerin dikkat etmesi gereken konulara değindi.

Yaz sıcaklarında hamileler nelere dikkat etmeliler?

Hamilelik ayları yaz aylarına denk gelen annelerin dikkat etmeleri gereken birçok şey bulunmaktadır. Özellikle hamileliğinin son aylarına gelen anne adayları için yaz ayları daha zorlu geçmektedir. Hamilelik ile beraber vücutta meydana gelen fizyolojik ve hormonal değişiklikler anne adaylarının çevresel koşullara daha duyarlı hale gelmesine neden olmaktadır. Yaz aylarında terleme ile beraber vücutta önemli miktarda sıvı kaybı meydana gelmektedir ve bu da halsizlik şikayetlerine neden olmaktadır.

Anne adaylarının bu günlerde mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve serin bir ortamda bulunmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca anne adaylarının sıcak yaz günlerinde, günde en az 2.5 litre su içmeleri gerekmektedir. Bu şekilde terleme yoluyla vücuttan atılan sıvının yerine yenisi konmuş olur.

Kıyafet Tercihi Nasıl Olmalı?

Anne adaylarının gebelik döneminde vücut ısısı artmaktadır ve bu da beraberinde efor kapasitesinin azalmasını getirmektedir. Ayrıca vücut ısısı yükseldiğinde terleme de artmaktadır. Bu nedenle anne adaylarının ter emici özelliğe sahip, pamuklu ve ince giysileri tercih etmesi tavsiye edilmektedir.

Yaz aylarında sentetik olmayan kumaşlardan imal edilmiş, ısıyı yansıtan, açık renkli kıyafetler daha rahat bir gün geçirmeyi sağlamaktadır. Kıyafetlerde olduğu gibi iç çamaşırlarda da tercih ince ve pamuklu ürünlerden yana yapılmalıdır. Nefes alan kıyafetler, nemi vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olmaktadır. Bu da cilt mantarı ya da genital mantardan ekstra bir koruma sağlamaktadır.

Yaz Aylarında Seyahat Etmeye Dikkat

Yaz aylarında anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisi de seyahat edip edemeyecekleridir. Hamileliğin ilk 10 haftasında düşük riski %10’dur. Düşük riskinin oldukça yüksek olduğu bu dönemde anne adaylarının özellikle sıcak saatlerde uzun süreli yolculuklar yapmaması gerekmektedir. Ayrıca 34. haftadan itibaren de aynı durum geçerlidir.

10 ile 34 haftalar arasında kalan sürelerde gebeliği riske atacak pek bir durum bulunmamaktadır. Ancak yine de seyahate çıkmadan önce anne adaylarının gebeliğin takibini yapan doktor ile görüşmeleri gerekmektedir. Uzun süreler boyunca hareketsiz kalan kişilerin bacaklarında ödem ve pıhtı meydana gelebilmektedir. Bu nedenle uzun süreli seyahatlerde mutlaka sık sık mola verilmeli ve bu molalarda hareket edilmelidir.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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