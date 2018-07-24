Yaz sıcaklarında hamileler nelere dikkat etmeliler?

Hamilelik ayları yaz aylarına denk gelen annelerin dikkat etmeleri gereken birçok şey bulunmaktadır. Özellikle hamileliğinin son aylarına gelen anne adayları için yaz ayları daha zorlu geçmektedir. Hamilelik ile beraber vücutta meydana gelen fizyolojik ve hormonal değişiklikler anne adaylarının çevresel koşullara daha duyarlı hale gelmesine neden olmaktadır. Yaz aylarında terleme ile beraber vücutta önemli miktarda sıvı kaybı meydana gelmektedir ve bu da halsizlik şikayetlerine neden olmaktadır.

Anne adaylarının bu günlerde mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve serin bir ortamda bulunmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca anne adaylarının sıcak yaz günlerinde, günde en az 2.5 litre su içmeleri gerekmektedir. Bu şekilde terleme yoluyla vücuttan atılan sıvının yerine yenisi konmuş olur.

Kıyafet Tercihi Nasıl Olmalı?

Anne adaylarının gebelik döneminde vücut ısısı artmaktadır ve bu da beraberinde efor kapasitesinin azalmasını getirmektedir. Ayrıca vücut ısısı yükseldiğinde terleme de artmaktadır. Bu nedenle anne adaylarının ter emici özelliğe sahip, pamuklu ve ince giysileri tercih etmesi tavsiye edilmektedir.