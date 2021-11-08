Büyük bir masrafla karşılaşabilirsiniz! Yazlık ayakkabılarınızı bu yöntemlerle saklamazsanız...

Yaz aylarının ardından yazlık kıyafet ve ayakkabıları saklama telaşı başlıyor. Yazlık ayakkabılarınızın ilk günkü görünümünü koruması ve kış ayları boyunca zarar görmeden saklanması için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte sandalet, topuklu ayakkabı ve terlik başta olmak üzere yazlık ayakkabılarınızı kış boyunca güvende tutmak için yapmanız gerekenler...

AYAKKABILARINIZI NEREDE SAKLAYACAĞINIZI BELİRLEYİN

Yazlık ayakkabılarınızı saklamak için uygun bir ortam seçerek işe başlayabilirsiniz.

Seçeceğiniz yer; antre, yataklarınızın bazası ya da gardırobunuzun içinde bir bölüm olabilir.

Ayakkabılarınızı saklayacağınız yerin nem ve güneş almayan bir ortamda olması ise öncelikle dikkat etmeniz gereken faktörlerden.

Fazla güneş alan ortamlarda ayakkabılarınızın renkleri solabilir, nem sebebiyle ise yüzeyleri tahriş olabilir.

AYAKKABILARINIZI SAKLAMAK İÇİN KUTULAR SEÇİN

Ayakkabılarınız için yeterli miktarda saklama kutusu edinmeniz de çok önemli.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey farklı ayakkabı şekillerine göre farklı kutular kullanmanız. Ayakkabının boyutuna göre seçeceğiniz saklama kutuları ayakkabılarınızı aylar sonra ezilmiş ya da yüzeyi zedelenmiş olarak bulmamanız için önem taşıyor.

Aynı şekilde bir kutu içerisine birden fazla ayakkabı sığdırmanız da birbirinden güzel yazlık ayakkabılarınızı zedeleyebilir.

AYAKKABILARINIZI SAKLAMADAN ÖNCE MUTLAKA TEMİZLEYİN

Ayakkabılarınızın ilk günkü görünümünü korumalarını sağlayan en önemli durum onları sezon sonunda temizlemek ve ondan sonra saklamak.

Yazlık ayakkabılarınızı da ister deri ister kumaş olsun, mutlaka materyaline göre temizleyerek kutulara koymalısınız.

Silinmesi gereken ayakkabıları silmeyi, boya ve cila isteyen ayakkabılara dikkat etmeyi ve özellikle çamur gibi durdukça ayakkabınıza zarar verecek lekeleri temizlemeyi unutmayın.

AYAKKABILARINIZI HAVALANDIRIN