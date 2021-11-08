Büyük bir masrafla karşılaşabilirsiniz! Yazlık ayakkabılarınızı bu yöntemlerle saklamazsanız...

Yaz aylarının ardından yazlık kıyafet ve ayakkabıları saklama telaşı başlıyor. Yazlık ayakkabılarınızın ilk günkü görünümünü koruması ve kış ayları boyunca zarar görmeden saklanması için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte sandalet, topuklu ayakkabı ve terlik başta olmak üzere yazlık ayakkabılarınızı kış boyunca güvende tutmak için yapmanız gerekenler...
Yazlık ayakkabılarınızı saklamak için uygun bir ortam seçerek işe başlayabilirsiniz.
Seçeceğiniz yer; antre, yataklarınızın bazası ya da gardırobunuzun içinde bir bölüm olabilir.
Ayakkabılarınızı saklayacağınız yerin nem ve güneş almayan bir ortamda olması ise öncelikle dikkat etmeniz gereken faktörlerden.
Ayakkabılarınız için yeterli miktarda saklama kutusu edinmeniz de çok önemli.
Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey farklı ayakkabı şekillerine göre farklı kutular kullanmanız. Ayakkabının boyutuna göre seçeceğiniz saklama kutuları ayakkabılarınızı aylar sonra ezilmiş ya da yüzeyi zedelenmiş olarak bulmamanız için önem taşıyor.
Ayakkabılarınızın ilk günkü görünümünü korumalarını sağlayan en önemli durum onları sezon sonunda temizlemek ve ondan sonra saklamak.
Yazlık ayakkabılarınızı da ister deri ister kumaş olsun, mutlaka materyaline göre temizleyerek kutulara koymalısınız.
Sıra geldi temizlediğiniz ayakkabılarınızı kutulara koymadan önce havalandırmaya.
Yazlık ayakkabılarınızı temizledikten sonra bir süre havalandırarak temizlik kokusundan ve ıslaklıktan arınmasını sağlayabilirsiniz.
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