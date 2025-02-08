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  4. Yediler içtiler! Sıra hesabı istemeye gelince büyük bir şok yaşadılar... 85 dolarlık ( 3.050,12 TL) hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş: Şaşırtan not

Yediler içtiler! Sıra hesabı istemeye gelince büyük bir şok yaşadılar... 85 dolarlık ( 3.050,12 TL) hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş: Şaşırtan not

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.02.2025 09:50
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41 yaşındaki acil servis doktoru Dr. J Mack Slaughter, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak için bir restorana gitti. Eşi ve üç çocuğuyla birlikte kahvaltı yapan adam hesabı istediğinde 85 dolarlık hesabın hiç tanımadığı bir kişi tarafından ödendiğini öğrendi. Fişte ise hesabı ödeyen kişinin bir notu bulunuyordu.

Yediler içtiler! Sıra hesabı istemeye gelince büyük bir şok yaşadılar... 85 dolarlık ( 3.050,12 TL) hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş: Şaşırtan not

MYNET|DIŞ HABERLER 41 yaşındaki Mack Slaughter isimli bir adam ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı sırada hesabın hiç tanımadığı bir kişi tarafından ödendiğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda fişi gösteren Slaughter, restorandaki garsonun, ailenin 85.21 dolarlık hesabının daha önceden biri tarafından ödendiğini söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

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Slaughter fişin üzerinde el yazısıyla, "Harika bir baba olduğun için teşekkür ederim. Bir babadan bir babaya. Kimin izlediğine bakmaksızın, onların ihtiyaç duyduğu baba olduğun için teşekkür ederim. Sizin gibi daha fazla adama ihtiyacımız var. Hepimize onlara olan sevginizi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. İmza: Emekli bir ordu sağlık görevlisi" notunu buldu.

"GÖZYAŞLARIMI KONTROL EDEMEDİM"

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SWNS'nin bildirdiğine göre Fort Worth'lu doktor olayın ardından büyük şaşkınlık ve duygusallık yaşadığını dile getirerek, "Hemen gözlerim doldu. Gözyaşlarımı kontrol edemedim." dedi.

Slaughter, kafede çocuklarıyla basit bir nokta oyunu oynadığını ve ailesiyle birlikte olduğu sırada birinin kendisini izlediğinden tamamen habersiz olduğunu söyledi. SWNS'nin aktardığına göre, acil serviste çalışırken sık sık trajik olaylara tanık olan Slaughter, bu eylemin insanlığa olan inancını geri kazandırdığını söyledi.

"GÜZEL ŞEYLERİN YAPILABİLECEĞİNİ HATIRLATTI"

Slaughter yabancı bir kişiden gelen jesti "Dünyadaki en korkunç şeylerden bazılarını görüyorum. Ancak bu bana, hiç beklemediğiniz anda tamamen yabancıların bile mucizevi, güzel şeyler yapabileceğini hatırlattı. Yabancı için sadece 85 dolardı ancak benim için çok daha fazlasıydı. Bize dünyadaki tüm kötülüğe rağmen, aynı zamanda çok fazla iyi şeyin de olduğunu hatırlatıyorlar" diyerek değerlendirdi.

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