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YEE'den Tiran'da Türkçe kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

YEE'den Tiran'da Türkçe kursu

TİRAN (AA) - Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Türkçe kursunu tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Törene, Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra YEE öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk'ta kurulduğu 2009’dan bu yana YEE'nin yaklaşık bin 400 kişiye Türkçe öğrettiğini ifade etti.

Kurslara genel olarak lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığını belirten Demirbaş, "Lise öğrencisi Türkiye’de üniversite okumak, üniversite öğrencisi ise Türkiye’de yüksek lisans ve doktora yapmak için Türkçeyi öğreniyor." dedi.

Demirbaş, Arnavutluk’ta Türk iş adamlarının yatırımlarının her geçen gün arttığını, bundan dolayı bu firmalar ve kurumlarda çalışmak isteyenlerin de Türkçe öğrenmek için kurslara geldiğini dile getirdi.

Sadece YEE merkezinde değil ülke genelindeki okul ve üniversitelerde de Türkçe öğrettiklerini kaydeden Demirbaş, "Biz de bu talepleri imkanımız kadarıyla karşılamaya gayret ediyoruz. Enstitümüzde ve dışarıdaki öğrencilerimizin şu anki sayısı 300 civarında. Ayrıca Elbasan’daki Aleksander Xhuvani Üniversitesinde geçtiğimiz dönem Türkçe derslerini başlattık. Bu yıl da devam edecek." diye konuştu.

Arnavutların her geçen gün Türkçe öğrenmeye daha fazla ilgi gösterdiğine dikkati çeken Demirbaş, "Türkçe öğrenmek için bize başvurulan sayılardan görüyoruz ki her geçen gün bu talep artmakta. Biz de imkanımız nispetinde ve şartlarımızın imkan verdiği ölçüde bu istekleri ve talebi karşılamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Arnavutluk Tiran türkçe kursu Yunus Emre Enstitüsü

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