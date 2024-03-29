Yemek yedikten sonra kan kusmaya başladı! Doktorları şoke eden vaka: Boğazına çivi takıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Amerikalı bir kadın domuz etini yedikten sonra boğazına bir nesne sıkışı kan kusmaya başlayınca şiddetli bir şekilde hastalandı. Trello başlangıçta bunun sadece bir kemik olduğunu düşündü ama 68 yaşındaki kadın kan kusmaya başlayınca acile servise kaldırıldı. Doktorlar çok geçmeden bunun Ceila'nın tükettiği metal bir çivi olduğunu ve çivinin beyne oksijen ve kan sağlamaya yardımcı olan şah damarlarından birini deldiğini keşfetti.

ABS-CBN News'e bir hastaneden konuşan Celia, "Kendimi hasta hissettim ve buraya geldim çünkü boğazımda bir kemik olduğunu sanıyordum. Bunun bir çivi parçası olacağı aklıma gelmemişti" ifadelerini kullandı. Genç kadın ameliyatın sonrasında uzun süren bir tedavinin ardından iyileşti.







