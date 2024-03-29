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    4. Yemek yedikten sonra kan kusmaya başladı! Doktorları şoke eden vaka: Boğazına çivi takıldı

    Yemek yedikten sonra kan kusmaya başladı! Doktorları şoke eden vaka: Boğazına çivi takıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 10:20
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    Peru'da yaşayan Celia Trello isimli bir kadın domuz etini yedikten sonra kan kusmaya başladı ve metal çivi yuttuğunu fark eden cerrahlar acil ameliyat için kolları sıvadı. Cerrah Diego Cuipal, "Etkilenen bölgeyi izole edebildik ve onu keserek onardık ve sağlıklı bir arteri başka bir sağlıklı arterle birleştirdik." ifadelerini kullandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Güney Amerikalı bir kadın domuz etini yedikten sonra boğazına bir nesne sıkışı kan kusmaya başlayınca şiddetli bir şekilde hastalandı. Trello başlangıçta bunun sadece bir kemik olduğunu düşündü ama 68 yaşındaki kadın kan kusmaya başlayınca acile servise kaldırıldı. Doktorlar çok geçmeden bunun Ceila'nın tükettiği metal bir çivi olduğunu ve çivinin beyne oksijen ve kan sağlamaya yardımcı olan şah damarlarından birini deldiğini keşfetti.

    ABS-CBN News'e bir hastaneden konuşan Celia, "Kendimi hasta hissettim ve buraya geldim çünkü boğazımda bir kemik olduğunu sanıyordum. Bunun bir çivi parçası olacağı aklıma gelmemişti" ifadelerini kullandı. Genç kadın ameliyatın sonrasında uzun süren bir tedavinin ardından iyileşti.

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