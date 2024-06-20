Yemek yerken gelen beklenmedik misafir şaşkına çevirdi! Elindeki sandviçi böyle kaptı... "Yeni fobi yükleniyor"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sahilde yemek yemek istediğini dile getiren bir kişi beklenmedik misafirin hamlesiyle şaşkına döndü. Yırtıcı kuşun elindeki sandviçe hamle yaparak onu gagasıyla kapması üzerine genç adam ne yapacağını bilemedi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken görüntülere kullanıcılardan yorum gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobi yükleniyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Hayvanın evinde yemek yersen olacağı bu" yorumunu yaptı.