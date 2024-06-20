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    4. Yemek yerken gelen beklenmedik misafir şaşkına çevirdi! Elindeki sandviçi böyle kaptı... "Yeni fobi yükleniyor"

    Yemek yerken gelen beklenmedik misafir şaşkına çevirdi! Elindeki sandviçi böyle kaptı... "Yeni fobi yükleniyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.06.2024 07:46
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    Japonya'da çekildiği söylenen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde yemek yiyen bir adamın sandviçini yırtıcı bir kuş çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

    Yemek yerken gelen beklenmedik misafir şaşkına çevirdi! Elindeki sandviçi böyle kaptı... "Yeni fobi yükleniyor"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sahilde yemek yemek istediğini dile getiren bir kişi beklenmedik misafirin hamlesiyle şaşkına döndü. Yırtıcı kuşun elindeki sandviçe hamle yaparak onu gagasıyla kapması üzerine genç adam ne yapacağını bilemedi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken görüntülere kullanıcılardan yorum gecikmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobi yükleniyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Hayvanın evinde yemek yersen olacağı bu" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya
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