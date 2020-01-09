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  4. Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi Aden'deki güçlerini çekiyor

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi Aden'deki güçlerini çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi Aden'deki güçlerini çekiyor

ADEN (AA) - Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, geçen kasım ayında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması kapsamında karşılıklı olarak Aden'deki silahlı güçlerini çekme konusunda anlaştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin danışmanı Ahmed Ubeyd bin Dağr, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında karşılıklı olarak Aden'den asker çekilmesini içeren bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Askerlerin Riyad Anlaşması'nın öngördüğü mevzilere dönmesiyle söz konusu anlaşmanın ileri bir aşamaya taşındığını belirten Bin Dağr, "Sözleşmenin uygulanmasına, Riyad Anlaşması'nda öngörüldüğü gibi, Yemen Cumhurbaşkanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ilgili siyasi ve askeri liderlerin gözetiminde önümüzdeki saatlerde başlanacak". ifadelerini kullandı.

Riyad Anlaşması'nın Aden'deki ağır ve orta büyüklükteki silahların Suudi Arabistan'ın doğrudan denetimi altında toplanması ve ortak komitelere teslim edilmesi gibi maddeler içerdiğini hatırlatan Bin Dağr, yarın tarafların 35 esiri serbest bırakacağını kaydetti.

Bin Dağr ayrıca Cumhurbaşkanı Hadi'nin önümüzdeki saatlerde, Aden'e vali ve emniyet müdürü atanması yönünde bir karar yayınlayacağını aktardı.

- Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Riyad Anlaşması'nın 3’üncü bendinde, anlaşmaya yönelik son uygulama adımlarının 5 Ocak 2020 itibarıyla atılması ve bu şekilde tamamlanması gerektiği ifade ediliyordu. Ancak anlaşma karşılıklı suçlamaların gölgesinde kalmış ve öngörülen süre içinde tamamlanamamıştı.

Anlaşmanın maddeleri arasında, Aden'deki ağır silahların yanı sıra tank, zırhlı ve diğer savaş araçlarının toplanarak kentteki uluslararası koalisyonun gözetimine verilmesi yer alıyordu.

Söz konusu anlaşma ayrıca 30 gün içinde Aden'de cumhurbaşkanlığı binalarını koruyanlar hariç tüm askerlerin uluslararası koalisyonun belirleyeceği kent dışındaki karargahlara çekilmesi, tüm askeri birliklerin 60 gün içinde Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesi, kentteki hükümet güçleri ve Güney Geçiş Konseyi oluşumlarının yeniden düzenlenmesi, bu birimlerin emniyet müdürüne bağlanması ve İçişleri Bakanlığına bağlı güçler arasında sınıflandırılması gibi maddeler de içeriyordu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, anlaşmayı kurtarma adımı olarak "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını izlemek" için geçen hafta eski Yemen Başbakanı Ahmed Ubeyd bin Dağr başkanlığında özel bir heyet görevlendirmişti.

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Aden riyad anlaşması Yemen

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