HABER

Yemen'deki savaş, 5 yılda 15 binden fazla sivilin hayatına mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:26 | Son Güncelleme

Yemen'deki savaş, 5 yılda 15 binden fazla sivilin hayatına mal oldu

ADEN (AA) - Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Birliği, ülkede yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta 15 bin 420 sivilin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 23 bin sivilin yaralandığını açıkladı.

Birliğin internet sitesinde "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yayımlanan raporda, Yemen'in Husilerin yaptığı darbeden bu yana beş yıldır süren savaşın bir sonucu olarak, insan hakları açısından trajik durumlara sahne olduğu belirtildi.

Raporda, Husilerin başkent Sana ve bazı bölgelerde denetimi sağladığı Eylül 2014'ten, Ekim 2019'a kadar geçen sürede 15 bin 420 sivilin hayatını kaybettiği, 22 bin 916 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkede 4 bin 272 sivilin kaçırıldığına işaret edilen raporda, 6 bin 352 çocuğun da silah altına alındığı kaydedildi. Söz konusu olayların hangi bölgelerde veya hangi taraflarca yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerin birçok kentte yerleştirdiği mayınların 1300 sivilin hayatına mal olduğu ifade edilen raporda, uluslararası topluma bu ihlalleri sona erdirmek için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Raporda ayrıca Husilerden sivilleri etkileyen tüm ihlallere son vermeleri ve keyfi bir şekilde alıkoydukları kişileri serbest bırakmaları istendi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Balıkesir'de korkutan deprem!Balıkesir'de korkutan deprem!
Ölen atın başından ayrılmadıÖlen atın başından ayrılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç ayrı deprem

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Dışişleri'nden yeşil ve gri pasaport açıklaması

MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MHP’li eski başkana 6 ay hapis cezası!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Çorlu'daki tren faciası davasında yürek yakan soru: Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?

Yürek yakan soru: Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.