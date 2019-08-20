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"Yemen'in parçalanma riski artıyor" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths: - "Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok"

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de devam eden çatışmaların sahadaki durumu hızla değiştirdiği ve ülkenin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Griffiths, Sana, Taiz, Al-Jawf, Al-Bayda, Hajjah ve Al-Dali'de çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Verilen taahhütlere rağmen Sana Havalimanı'nın halen açılmadığını, Hudeyde Anlaşması'nın yeterince hızlı uygulanamadığını, Taiz konusunda varılan anlaşma ve esir değişimine dair somut adımlar atılamadığını vurgulayan Griffiths, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil alt yapıyı kasten hedef alan saldırılarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini de kınadı.

Griffiths, Yemen'in sosyal yapısının zarar gördüğüne, şiddetin ve çatışmaların ülkenin güneyindeki diğer vilayetlere sıçrayabileceğine ve sahadaki durumun hızla değiştiğine dikkati çekerek, ''Yemen'in parçalanma riski giderek artıyor bu yüzden barış sürecinin hızlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kaybedecek zaman yok.'' dedi.

BM Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller ise Aden'de hükümet güçleri ve Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arasındaki çatışmalarda en az 300 sivilin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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