Yemen'in Şebve vilayetinde çatışmalar yeniden başladı

Yemen'in Şebve vilayetinde hükümetle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyi tarafından yapılan ateşkes çağrısından kısa bir süre sonra Şebve vilayetinde taraflar arasında çatışmalar yeniden patlak verdi.

Hükümete bağlı ordu ve güvenlik güçleri, finansmanı BAE tarafından sağlanan "En-Nuhbe eş-Şebvaniyye" adlı silahlı grubun kontrolünde Atak kentine 10 kilometre uzaklıktaki Şuheda askeri kampına saldırı düzenledi.

Bölgedeki diğer yerel kaynaklar da hükümete bağlı güçlerin Murre askeri kampına da Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenleyerek baskına çalıştığını belirtirken, söz konusu kampın BAE tarafından silah ve askeri mühimmatla dolu bir merkez olduğuna dikkati çekti.

Yine bir askeri kaynağın ifadesine göre, hükümet güçlerinin bu iki kampı ele geçirmesi durumunda vilayet merkezi ve çevreleri tamamen kontrol altına alınmış olacak.

Cuma günü BAE'nin desteğiyle hareket eden ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Atak kentine müdahalesindeki başarısızlıktan dolayı ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.