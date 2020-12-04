Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC Türkiye'de kaç paradan satılacak? Tüm özellikleri neler? Kaç kilometre menzili var?

Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC tasarım olarak oldukça iddialı. Bolca yuvarlak hattan oluşan otomobil, markayı SUV segmentinde temsil ediyor. Modelde Multibeam LED farlar standart olarak sunuluyor. Ö yüzde yine büyük bir marka logosu yer alırken, büyük ön ızgara unutulmamış. Yan bölümde oldukça şık basamaklar yer alıyor. Arka doğru alçalan tavan yapısı ise otomobile sportif bir algı katmış. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'de kullanılan jant grubu da oldukça şık. Modeli daha iddialı kılacak olan jant seçenekleri de otomobilde sunuluyor. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'nin arka tasarımı daha da iddialı. İki stop grubunun arka bagaj kapağını komple kaplaması hoş bir görüntü sunmuş kullanıcılara. Tampon grubu EQC'de gövdeden farklı olarak tasarlanmış.

Mercedes-Benz elektrikli versiyonlar üzerindeki etkisini arttırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC Türkiye'de satışa sunuldu. Model tasarımıyla dikkat çekerken, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC hangi özellikler ile geliyor?

YENİ 2021 MERCEDES-BENZ EQC 'NİN KOKPİTİNDE NELER VAR?

Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'nin kokpiti oldukça şık. Tasarım konusunda Mercede-Benz ailesindeki otomobillerin kokpitini benimse de, bir kaç açıdan model farklılığını ortaya koymuş. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'nin havalandırma ızgaraları standart yuvarlak havalandırma ızgaralarından farklı olarak tasarlanmış. Kokpitin ön bölümünü boydan boya çeviren hat bütünlük algısını model karmış. Bunun dışında tüm modeller ile birebir benzer kokpit tasarımı bizlerle. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC ailedeki diğer modeller gibi bir direksiyon tasarımına sahip. Ek olarak çift parçalı gösterge ve multimedya ekranı da sürücünün hemen önünde yerini almış.

YENİ 2021 MERCEDES-BENZ EQC 'NİN PERFORMANSI NASIL?

Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC tamamen yeniden tasarlanmış bir çekiş sistemiyle geliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi bünyesinde sunan model, ön aksta düşük güçlü, orta aksta ise yüksek kapasiteli iki motor ile geliyor. İki elektrikli motor toplamda 408 HP güç ve 760 Nm tork değeri sunuyor.

YENİ 2021 MERCEDES-BENZ EQC 'NİN SÜRÜŞ MODLARI VAR

Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC dört farklı sürüş moduyla geliyor. Bu modlar şu şekilde sıralanıyor: Comfort, Eco Sport ve Individual. Eco modunda maksimum menzil sunan EQC, Sport modda 408 HP gücün hakkını veriyor. Individual modunda ise model bu modun tüm seçeneklerini size tercih edebilmeniz için imkan sunuyor.