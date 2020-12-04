Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC Türkiye'de kaç paradan satılacak? Tüm özellikleri neler? Kaç kilometre menzili var?

Mercedes-Benz elektrikli versiyonlar üzerindeki etkisini arttırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC Türkiye'de satışa sunuldu. Model tasarımıyla dikkat çekerken, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC hangi özellikler ile geliyor?
Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC tasarım olarak oldukça iddialı. Bolca yuvarlak hattan oluşan otomobil, markayı SUV segmentinde temsil ediyor. Modelde Multibeam LED farlar standart olarak sunuluyor. Ö yüzde yine büyük bir marka logosu yer alırken, büyük ön ızgara unutulmamış. Yan bölümde oldukça şık basamaklar yer alıyor. Arka doğru alçalan tavan yapısı ise otomobile sportif bir algı katmış. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'de kullanılan jant grubu da oldukça şık. Modeli daha iddialı kılacak olan jant seçenekleri de otomobilde sunuluyor. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'nin arka tasarımı daha da iddialı. İki stop grubunun arka bagaj kapağını komple kaplaması hoş bir görüntü sunmuş kullanıcılara. Tampon grubu EQC'de gövdeden farklı olarak tasarlanmış.
Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'nin kokpiti oldukça şık. Tasarım konusunda Mercede-Benz ailesindeki otomobillerin kokpitini benimse de, bir kaç açıdan model farklılığını ortaya koymuş. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC'nin havalandırma ızgaraları standart yuvarlak havalandırma ızgaralarından farklı olarak tasarlanmış. Kokpitin ön bölümünü boydan boya çeviren hat bütünlük algısını model karmış. Bunun dışında tüm modeller ile birebir benzer kokpit tasarımı bizlerle. Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC ailedeki diğer modeller gibi bir direksiyon tasarımına sahip. Ek olarak çift parçalı gösterge ve multimedya ekranı da sürücünün hemen önünde yerini almış.
Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC tamamen yeniden tasarlanmış bir çekiş sistemiyle geliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi bünyesinde sunan model, ön aksta düşük güçlü, orta aksta ise yüksek kapasiteli iki motor ile geliyor. İki elektrikli motor toplamda 408 HP güç ve 760 Nm tork değeri sunuyor.
Yeni 2021 Mercedes-Benz EQC dört farklı sürüş moduyla geliyor. Bu modlar şu şekilde sıralanıyor: Comfort, Eco Sport ve Individual. Eco modunda maksimum menzil sunan EQC, Sport modda 408 HP gücün hakkını veriyor. Individual modunda ise model bu modun tüm seçeneklerini size tercih edebilmeniz için imkan sunuyor.
EQC, alternatif akımı doğru akıma çeviren bir sistem sayesinde ev prizinden de şarj olabiliyor. Wallbox ve kamuya açık şarj istasyonlarında saatte 7,4 kW’a kadar şarj imkanı sunan dahili dönüştürücünün kapasitesinin, 2021 yılı içerisinde ise 11 kW’a yükselmesi planlanıyor. . EQC, şarj çıkışına bağlı olarak hızlı şarj istasyonlarında 110 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 40 dakikada doluyor.
Mercedes-Benz, EQC'de sunduğu pilleri Servis Paketi kapsamında 90.000 kilometrelik 6 adet rutin bakımdan para almıyor. Yeni EQC’nin batarya kapasitesinin 8 yıl boyunca 160.000 km’ye kadar yüzde 70’in altına düşmesi durumunda ise batarya, üretici garantisi kapsamında değiştiriliyor.
CO2 emisyon salınımı: 0 g/km
Elektrik tüketimi (NEDC) (ortalama) : 21,5 – 20,1 kWh/100 km
Menzil (NEDC) : 421 – 462 km
Elektrik tüketimi (WLTP) orta hız : 21,7 kWh/100 km
Elektrik tüketimi (WLTP) yüksek hız : 22,6 kWh/100 km
Elektrik tüketimi (WLTP) çok yüksek hız : 30,0 kWh/100 km
Menzil (WLTP) düşük-orta hız : 425 – 470 km
Menzil (WLTP) ortalama : 370 – 414 km
Güç ünitesi ve Tahrik : 2 adet elektromotor, dört tekerlekten çekiş
Güç üretimi : 300 kW (408 BG) / 4.100 d/d.
Maksimum tork üretimi : 760 Nm
Maksimum hız : 180 km/s (sınırlandırılmış)
Hızlanma 0-100 km/s : 5,1 sn
Batarya : Lityum-iyon
Batarya kapasitesi : 80 kWh
Batarya ağırlığı : 652 kg
Ev tipi prizden %10-%80 şarj süresi [230V 10A] : 38 sa. (7,4 kW dahili dönüştürücü ile)
Wallboxtan / AC %10-%80 şarj süresi [230V 32A] : 9 sa. (7,4 kW dahili dönüştürücü ile)
Hızlı şarj / DC %10-%80 şarj süresi [400V 300A] : 40 dk.
Uzunluk/genişlik (aynalar dahil)/yükseklik : 4.762/1.884 (2.096)/1.624 mm
İz genişliği (ön/arka) : 1.624/1.615 mm
Dingil mesafesi : 2.873 mm
Bagaj kapasitesi : (opsiyonel donanıma bağlı)
Ön koltukların arkasındaki maksimum kapasite : 500 l 1.460 l
Boş ağırlık/maksimum ağırlık /yükleme kapasitesi : 2.495/2.940/445 kg
Römork çekme kapasitesi/%12 : 1.700 kg